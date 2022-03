Otra vez el campo

Parece que Madrid aumentó temporalmente sus habitantes el día 20, y no precisamente por el fútbol. Las fotos dicen, sin caer en polémicas numéricas, que muchos miles y miles de ciudadanos ocuparon sus calles con pancartas, banderas y algún tractor reclamando algo que les pertenece. El campo se había trasladado a la ciudad. Aunque me aventuro a decir que algunos solo habían cambiado de ciudad o que no se habían movido de Madrid y que de agricultores o ganaderos genuinos no tenían nada. Más bien eran intrusos. Pero vamos a dejarlos de lado porque, para lo que importa, no nos interesan. Lo que importa: es algo necesario denunciar la situación que están viviendo los que se dedican a los trabajos del campo. Más de uno lo llevamos poniendo sobre el tapete desde hace tiempo, aunque esos escritos hayan caído en el olvido o, más sencillamente, no se hayan leído o tenido en consideración. Había que llamar la atención sobre esos temas tan de moda ahora (más por cuestiones electorales que por otra cosa): la despoblación y sus posibles causas, y el gran problema de la valoración económica de sus productos. Eran asuntos que tienen una base estructural a la que nadie se tomaba la molestia de buscar soluciones. En estos días esos factores se han visto considerablemente agravados por elementos coyunturales como el alza del precio por diversas causas de los carburantes, de los piensos o de los fertilizantes. Todo eso ha coadyuvado, como en una perfecta tormenta, a movilizar a los campesinos. Apoyo todas esas reivindicaciones sin vacilar. Sin embargo, me gustaría presentar algunos "peros". Por ejemplo, veo que se han centrado muchas de las pancartas en lo que hemos considerado asuntos coyunturales. Centrarse en la rebaja de los combustibles puede dar como resultado que, si se rebajan, entonces los otros asuntos quedarán como ladeados y sin tratamiento. Resolver el asunto de la espita puede dar lugar a una solución totalmente insuficiente para los temas estructurales que seguirán pendientes. Y por supuesto, hay otros temas que se colaron por la puerta de atrás, aprovechando la movilización, y que quisieron tener protagonismo, como eso de las "tradiciones" (que no sé a qué se referían exactamente: ¿habrá que volver al arado romano?) o magnificar el asunto de la caza. Son asuntos que por ahora habrá que dejar al margen. Mejora de servicios y comercialización justa. Lo demás, que espere.