Una vez más, nuestros jóvenes

El año 2021 se fue con una tasa de desempleo juvenil del 30,6%, lo que nos ha convertido no solo en el país con los peores datos de la Eurozona sino también en el país con el mayor paro juvenil de los 38 de todos los continentes que integran la OCDE.

Y es que las dos crisis mundiales vividas en apenas diez años junto al desaprovechamiento de los años intermedios para llevar a cabo cambios que nos hubieran preparado mejor para esta segunda, han arrastrado a la realidad de este país al punto en el que una persona joven puede considerarse afortunada si encuentra un trabajo temporal en el que le paguen el salario mínimo. Esto es así y creo que nadie se atrevería a defender lo contrario con demasiado ahínco. Y lo es, entre otras muchas cosas, porque, salvo escasas excepciones, hoy el título universitario vale y cuenta lo que, hasta hace veinte años, valía y contaba el título de bachiller; porque, hoy, un título universitario ya no marca la diferencia; porque hoy la diferencia está en el privilegio de poder seguir formándose a una edad en la que hasta hace muy poco se podía tener la vida más que encauzada y mirar al futuro con seguridad y entusiasmo. Pero la fiebre de la bonanza trajo el menosprecio de la formación profesional y las profesiones ligadas a la tierra y las tradiciones y esto, unido al continuo aumento del número de universidades públicas y privadas hasta hacer que hoy tengamos más de 80, a la constante pérdida de industria nacional y a un mercado de trabajo que evoluciona a mayor rapidez que los planes de estudios, ha hecho que exista un gran número de universitarios que no tienen, ni tendrán, cabida en nuestro mercado laboral.

Y así las cosas, mientras los jóvenes ven una realidad muy diferente a la que su entorno y los discursos de las más altas tribunas les prometieron, y otras muchas circunstancias muy preocupantes nos sobrevuelan, nuestro Congreso se aleja de ellos mostrando que no hay lugar en él para el amplio consenso entre las principales fuerzas políticas en cuestiones de Estado pero si para lo ocurrido en el concurso Eurovisión, o para que una diputada de Unidas Podemos diga no sé qué de un miedo a no sé qué tetas haciendo del honroso e histórico esfuerzo de la lucha de la izquierda por la igualdad un frívolo espectáculo, o para que hablar de fomentar la natalidad pueda dar lugar a una airada respuesta de un partido cuyos líderes no dudaron en iniciarse en la aventura de ser padres en cuanto la vida les sonrió.

Como dijo el profesor Richard Titmuss, "sin saber nada del viento y las corrientes, sin algún sentido de un propósito, los hombres y las sociedades no se mantienen a flote durante largo tiempo, moral o económicamente, limitándose a achicar agua".