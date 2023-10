Podríamos decir que después de un Gobierno de Sánchez el PSOE tiene posibilidades de desaparecer. Lo que está claro es que la locura por pactar al precio que sea muestra que la dignidad de un partido constitucionalista puede acabarse y acabar siendo incluso todo lo contrario. La foto de los socialistas con EH Bildu ha enfadado a muchos militantes y a pesos históricos del partido, pero no sé por qué sorprende. Era lo esperado. Siempre hablo de cómo el Gobierno iba a dar el indulto a los condenados del 1-O, pues bien, pasó como ha pasado la reunión del partido de Otegi con reportaje audiovisual incluido. El giro en las decisiones de un partido histórico y clave, empezó a cambiar algo con Rodríguez Zapatero, luego Rubalcaba trajo algo de sentido común, y ahora la locura impensable de hace 10 años ha llegado. Y no hay miedo y no hay por qué esconderse. Aunque ya saben que la palabra, bueno mejor dicho la opinión del presidente en funciones, cambia mucho. Recuerdo hace un par de semanas en Granada afirmando que no habría amnistía. Claro, todo esto delante de dirigentes europeos con aplauso incluido. Pero vamos, el final del túnel se ve y ya han enviado a ZP a decir a los medios que él está a favor de la amnistía. Una estrategia, la de llevar al expresidente Zapatero a medios y mítines, que ha funcionado para que las preguntas intensas a Sánchez sean más suaves y las respuestas sean: “respeto todas las opiniones”. Por mucho que los medios conservadores intenten sacar hemerotecas de Sánchez diciendo un ‘no’ rotundo a EH Bildu, de nada servirá. No pasa vergüenza. Igual que el Tribunal Constitucional, posiblemente, suspenda las condenas de los ERE de Andalucía. Por mucho que diga la Junta que no lo permitirá, pasará y me dirán ¿cómo van hacer eso? Pues sí y no pasará nada. Una cosa más. Toda la locura que usted pueda imaginarse puede ocurrir. No sé lo que pasará mañana, pero lo que está claro es que la frase ‘políticamente correcto’ ha desaparecido. En fin, como diría Josep Pedrerol, una vez más Sánchez ha quedado “retratado”.