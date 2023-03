Hasta en tiempos del general, éramos libres para decidir nuestra forma de ver la vida, y de valorar nuestros avatares como positivos o como negativos. Era nuestra vida con sus circunstancias, que decía el Maestro Ortega y Gasset.

Por otra parte, todas las circunstancias que vivimos van dejando en nuestro interior más profundo, en nuestra psique, un poso sobre el que, a modo de cimiento, seguimos construyendo nuestra vida. Pero gracias a nuestra libertad de albedrío, podemos decidir cómo construirla, si de una forma optimista, positiva, con ilusión, o bien pesimista y con desgana.

Lógicamente, el que intenta llevar a cabo esa labor de forma positiva, se lo pasa mejor que aquél "que a cada solución, le encuentra un problema".

Traigo a colación lo anterior, porque como nací y viví mis primeros años en el Reducto, ese solo hecho ya imprime carácter. Por ejemplo, tenía una perrilla que se llamaba "Chispa", con mayúscula, a la que no tenía que llevar al Veterinario, pues iba el del Ayuntamiento, acompañado de un Municipal, que solamente llevaba una porra, que le ponía sus vacunas a Chispa y las anotaba en su cartilla, y a mi padre le daba una "chapilla" para remacharla en el collar, y ahí acababa la historia. Ella y yo éramos libres de circular por donde quisiéramos y, a veces ni nos veíamos en todo el día. Ahora se ha complicado el asunto.

Y en la tienda, había un pajarillo, no se si un "mixto colorín" o un canario, al que mi madre le ponía su trozo de lechuga o una hoja de rábano, agua y alpiste, dieta equilibrada. He pensado en conseguirme uno, pero he tomado la decisión de no seguir adelante con el tema, porque no tengo ningún interés en que me acusen de amargarle la vida al animal y a mí me multen, por tenerlo encerrado en una jaula, o por no hacer un curso de post-grado en una Escuela Universitaria de Veterinarios, para estudiar la alimentación equilibrada que debe recibir, o porque el agua debe ser con gas después del almuerzo, o yo qué sé qué "poyas" que se dice en Graná. Como en aquella época no se podía luchar contra las circunstancias, aprendimos a sortearlas y a convivir con ellas. Así, criaban en el terrado de sus casas, unos conejos, con alfalfa, que vendía Antonio, el Basurero del barrio, después de haber recogido la basura, en el mismo carro. Nadie "la palmó". Y las gallinas, que me parece que si ahora tienes más de 6 eres una granja, pues eran "picamierdas" totales, y su huevo frito, era reverenciado. Aprendimos a valorar y disfrutar lo poco que teníamos. Y eso, no nos lo quita nadie.