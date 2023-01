El otro viaje a ninguna parte

La comunicación exigua es aquella que emplea los recursos mínimos para transmitir alguna clase de información. En consecuencia, aporta una visión esquemática y simplista de la realidad, resultante directa de los mensajes enjutos que pone en circulación. Son tan elementales que apenas transmiten las notas mínimas e imprescindibles para rellenar una comunicación completa y, naturalmente, dejan muchos flecos pendientes por el camino. Es complicado decidir dónde está el origen de esa esencialidad radical y, por momentos, voraz. Los mensajes enjutos perpetúan sociedades simplonas y estas, a su vez, los hacen proliferar. Alejandro Schujman, un prestigiado psicólogo de la adolescencia y la familia, acaba de publicar No huyo, solo vuelo: El arte de soltar a los hijos. Entre otras cosas, explica a sus lectores que los jóvenes actuales tienen escasa tolerancia a la frustración, básicamente a causa de la educación que les dan sus padres. No es algo que no sea evidente, desde luego. Aunque, de inmediato, vienen a la cabeza unas cuantas situaciones también muy habituales. En las escuelas deportivas los benjamines ya compiten para ganar o ganar. No cabe la derrota en el horizonte de esos deportistas todavía en formación. El sistema educativo se reforma periódicamente para hacerlo más laxo y evitar que el estudiantado se angustie. En las universidades hay un cupo máximo de suspensos, por debajo del que se recorta la financiación. Qué decir de los mil bonos jóvenes para facilitar hasta las minucias de la vida. Sin olvidar que han crecido adoctrinados por las películas edulcoradas de Hollywood en las que todos triunfaban, tarde o temprano, ya que forman parte del mejor mundo de los posibles. Por lo demás, tampoco tengo la sensación de que los adultos sobrelleven mejor la frustración. Al menos no lo parecen al reaccionar salvajemente cuando sus equipos caen derrotados, al asaltar los parlamentos si sus partidos no vencen en las elecciones, al correr desesperados en pos de unas rebajas, al enervarse en una cola o frente a un semáforo. En una sociedad abogada al consumismo salvaje, con un esquema esquelético de valores, perdida en la alineación más absoluta y sin capacidad reflexiva crítica lo extraño sería que alguien creciera con tolerancia a la frustración. No se trata de exonerar a los padres, sino de reconocer la complejidad de este problema, de todos los problemas. A veces tengo la sensación de que Edgar Morin debería ser lectura obligatoria en todos los institutos del mundo. Asumir la complejidad de las cosas, evitar los mensajes enjutos y la comunicación exigua, es la única opción para solventar sus dificultades. Lo contrario corre el riesgo de convertirse en otro viaje a ninguna parte.