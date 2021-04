Los humanos somos seres regalaos, como decía mi madre. Más allá del hecho biológico de que nos regalen la vida, la lactancia y el desarrollo fisiológico, visto también el asunto en clave cultural, resulta que desde la cuna nos regalan el nombre, la educación, el entorno afectivo y hasta la herencia genética o, en algún caso, patrimonial. Y tan condicionados estamos por tanto marcador somático y civilizador, que la cultura del regalo tal vez sea uno de los significantes más fiables para medir el grado de urbanidad que alcanza una sociedad. Porque el civismo se ejemplifica y hasta se colma, sobre todo, a través de la empatía y la interacción colectiva, según los etólogos. Y acaso no exageren si reparamos en que regalar significa, dar a alguien un objeto digno de estimación sin recibir nada a cambio, un acto complejo, que obliga a pensar para luego decidir cómo y en qué objeto simbolizar ese afecto que va a revelar la sensibilidad del regalador, delatando la idea que tiene sobre el destinatario, y algo sobre el tipo de cariño o gratitud que le merece. Que nos la jugamos, vaya, con cada regalo, por ser la forma de expresión sensible que es, aunque haya quien se esmera y la convierta en puro arte, desde el día que descubre que al final no es tan relevante por el costo como por el gusto.

En estas y otras cuitas me embarcó el reportaje en este Diario, de F. Maturana sobre un evento local, algo cotidiano pero no por ello, menos agridulce: el cierre de la célebre tienda de regalos El Desván, el templo de los regalos la llamó el reportero, tras más de 40 años, por jubilación de sus dueños Juan y Jaly. Una vida entre regalos, orientando a quien les requiriera sobre el arte de regalar, un reto tan inextricable como la propia emocionalidad humana: ¿Con qué detalle reverdecerá el desamor o la insipiencia afectiva? ¿Qué regalar Juan, a quien nada precisa porque tiene de todo? ¿Cómo decorar, Jaly, algunos rincones del alma desaliñada? Nos dejáis huérfanos, chicos, de referencias fiables sobre el buen gusto. Y me alegro, porque habéis cumplido un ciclo profesional virtuoso. Pero a la vez me apenó leer que no había ofertas de emprendedores con brío para continuar una empresa de artesanía imaginativa y original. Supongo que la cultura de los obsequios estandarizados e impersonales de la web, también tenga que ver con esto. Y con el vaciado comercial, quizá irreversible, del centro urbano.