¿La vida sigue igual?

La famosa canción de Julio Iglesias que empieza "Unos que nacen, otros morirán…" termina concluyendo que todo sigue igual. Así lo exige la rima (cutre, por cierto), pero no es exacto. Cada persona es un mundo, aunque a cierta distancia todos los chinos nos parezcan iguales a los occidentales, y viceversa. Traspasándolo a la hostelería, y ya que han salido a colación los chinos, hay que lamentar el próximo cierre de Casa Chun (Marín, 18), el mejor restaurante chino de Almería. Chun abrió en 1983 "El dragón de oro" en Federico de Castro, frente al Rincón de Juan Pedro. Luego se mudó a Pablo Iglesias (Yu-Yet) y va a cerrar dentro de poco por jubilación. Fue el primer "chino" de Almería y ha mantenido su calidad todos estos años. Compra verduras, pescados y carnes en el Mercado Central y los elabora con muy buena mano. Los socorridos rollitos primavera salen crujientes, limpios y con la verdura al dente y aromática. Siempre que no sea fin de semana se le pueden encargar platos que no están en la carta, como unas excelentes gyozas, calamares con pimientos o lubina salteada con brécol.

Otro cierre lamentable, que ya se ha consumado el pasado lunes, ha sido el de "El vino en un barco". Echaré de menos su ambiente, la atención profesional y amable de Carolina y Enrique, las buenas copas y la excelentísima tarta de queso, la mejor que he probado con diferencia. A cambio de estos cierres también hay aperturas y reaperturas, alguna muy destacable y esperada: Joseba Añorga ha podido por fin abrir este martes su nuevo local en la plaza de Urrutia. Y hay que decir que es magnífico el espacio: amplio, muy bien decorado y amueblado, con una bodega que promete y una hermosa cocina vista, donde Jorge y Miguel (y Joseba al timón) siguen oficiando con arte. Cuenta con tres ambientes diferentes; en uno de ellos, decorado como las sidrerías vascas (nada que ver con los chigres asturianos), se oferta el "menú sidrería": tortilla de bacalao, bacalao frito con pimientos, chuletón y postre de idiazábal, nueces y membrillo. Otra apertura que suena interesante es la del restaurante mexicano Aramara, del que me han hablado bien dos amigos en cuyo criterio confío. Naturalmente, lo comprobaré. Si se confirma que por fin hay un mexicano de verdad en Almería, compensaría de alguna manera la pérdida del chino de Chun.