Aantonio salió de su casa feliz. Cada mañana, cuando se dirigía al trabajo, pasaba por una gran avenida, no cansándose de admirar sus grandes edificios. Templos de mármol reluciente, palacios con grandes columnatas. Él se consideraba importante, pues con su labor contribuía a mejorar el Mundo. Antonio pertenecía a la clase de los Imprescindibles, cuyo misión consistía en cambiar piezas, reparar, mantener en buen estado el cuerpo del Gran Hacedor, o Alma Madre, así es como todos lo conocían. Gracias a ella pudo salvarse la Humanidad. Como todos los Imprescindibles, era callado, obediente, y creía ciegamente las consignas dadas. Siempre, sin descanso, tenía imágenes positivas, que le mostraban la maravillosa Sociedad en la que vivía, lo afortunado que era, y lo esencial de su profesión. Cuando tenía un pensamiento negativo, o crítico, Alma Madre le recordaba siempre lo importante que era su contribución. Las ideas negativas, que algunas veces le asaltaban, eran relegadas al olvido, pues inmediatamente se le proporcionaban imágenes agradables y placenteras, sus pensamientos siempre estaban inmersos en ideas relajantes. ¿Por qué pensar cosas no agradables? Eso era malo, pues peligraría su pertenencia a la casta de los Imprescindibles, al ser considerado un enfermo social, un Inadaptado, los cuales eran destinados a la Ciudad Sanadora, de la que nunca se volvía. Su espacio de trabajo era amplio, luminoso, grandes ventanales, con paredes decoradas. Los días transcurrían iguales, tranquilos, sin sobresaltos. Los mensajes felices le inundaban, había crecimiento económico, la gente vivía mejor que nunca. Sabía que tenía que apoyar a los responsables de esa existencia afortunada, a los Lúcidos, encargados de alimentar al Gran Hacedor, siendo ellos quienes creaban contradicciones lógicas sobre el futuro, pues hay que atender todas las posibilidades, racionales e irracionales. Así Alma Madre puede alterar sus predicciones, incorporar la intuición y magia que el azar sin sentido depara.

Antonio se despertó una mañana con un tremendo dolor de cabeza, se sentía vacío, no tenía imágenes inducidas, no sabía qué pensar. Se levantó y vio su estancia, era lóbrega, oscura, con un mobiliario viejo. No desayunó, la comida tenía aspecto de masa asquerosa. Salió a la calle, todo eran casas ruinosas, el ambiente húmedo y calimoso. Las personas andaban como perdidas. Creía que vivía una pesadilla. Pero no, descubrió la verdad, había salido del Metaverso creado por el Gran Hacedor, el gran apagón había llegado.