34.000 vidas

Ahora pedirá perdón o dirá que sus palabras se han malinterpretado, pero se trata de una intervención que convierte en indigno para cargo público a quien la haga.Y, mientras lo hace, quiero pensar que quien las ha pronunciado no ha sufrido la pérdida de un padre, una madre, un abuelo o una abuela que se encontraba en una residencia de mayores cuando estalló la Covid-19, pues la frialdad y necedad de esas palabras solo puede concebirse si el orador ha sido uno de los afortunados que no recibieron el aviso de que aquellas puertas se cerraban hasta nuevo, y lejano, aviso; uno de los afortunados que no recibieron la llamada en la que se informaba de que el residente había fallecido; uno de los afortunados que no tuvo que lidiar con el hecho de que aquel que le dio la vida había muerto solo, como un perro, porque el modo de vida actual y el cuidado de nuestros mayores se han convertido en el agua y aceite de nuestra sociedad.

Como quiero pensar que, además de lo anterior, el que ha olvidado es él; que se ha olvidado de que mandamos soldados a esos páramos a precios de oro para que los desinfectaran y que quienes allí entraron nos dieron titulares como estos: "Militares encuentran ancianos conviviendo con cadáveres en residencias de mayores", y de que, ya en el mes de mayo de 2020, la Fiscalía General del Estado había abierto 361 investigaciones por las muertes en residencias y la presidenta de la asociación "El Defensor del Paciente" se pronunciaba así sobre lo que se allí ocurría, e iba a seguir ocurriendo: «Han dejado a estas personas en sus habitaciones como si fueran trastos, hasta que el deterioro llegaba a extremos en los que no podías hacer nada por ellos. Desnutridos, deshidratados, psicológicamente tocados... si no morían de Covid, lo hacían de tristeza» (Diario Hoy, 31/5/2020), y de que, mientras las puertas permanecieron cerradas a los familiares, fueron más de 34.000 los ancianos que tras ellas murieron, y de que, precisamente, es en la Comunidad Autónoma de la que él es vicepresidente por el PP donde más mayores han fallecido por coronavirus. Él es Enrique Ossorio y estas fueron esas necias palabras que pronunció ante el hecho de la próxima votación en la Asamblea de Madrid para la creación de una comisión de estudio sobre las residencias de la región madrileña: "Esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias, que podrían volver a pensar: ¿Se podría haber evitado la muerte de mi familiar?. Eso las familias ya lo han superado, y volver a esto, por interés electoral, creo sinceramente no es procedente."

Pues Sr. Ossorio, saber la verdad no causa daño, lo que lo causa es contar con representantes y gestores públicos capaces de privar a la sociedad de la posibilidad de conocer las causas de una desgracia social y dotarse de herramientas para que no vuelva a repetirse.