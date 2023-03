De lo viejo a lo nuevo

Como ciudadano, yo me interrogo sobre el contenido de la democracia que los políticos nos venden diariamente en sus intervenciones. He seguido, por curiosidad, más que por convicción, el debate en el parlamento sobre la moción de censura, un verdadero circo, con un señor de respetable edad, convertido en "cabeza de turco" a golpear, un señor que fue durante años un manipulador, pero que ha terminado su trayectoria siendo él el manipulado, por un partido que busca imagen y tribuna para hacernos creer que es un salva patrias, cuando solo ofrece recetas rancias y caducadas, ya que la economía mundial es inter-dependiente y que las economías, en particular las de occidente dependen del sector financiero internacional, ya no hay espacios en esas condiciones para soberanías, los alarde de patriotismo, son utilizados a fines electoralistas. Es curioso ver como en el 1992, con la auto-destrucción de la URSS, occidente creyó que su democracia y valores habían vencido definitivamente y seria el modelo único universal. Ni un momento pensaron los políticos de occidente que URSS, rompía el "Telón de Acero" lo que le permitía acceder a la economía mundial y desarrollar sus relaciones internacionales y políticas; a partir del 1992, la URSS, temida por su potencia nuclear militar, se convertía en una potencia de segunda categoría, posible de saquear con la complicidad de sus oligarcas, ex miembros del PCUS, corruptos y pro occidentales, los políticos de occidente aplaudían, cegados por su ego no vieron la tumba que se construía para la economía de occidente. Si URSS, fue socialista y líder ayudando a poner fin a las colonias, Rusia, se convirtió políticamente y económicamente en país capitalista, solo conservaba estatales las industrias del armamento y el control de la minería de sus recursos y rechazó "valores" de occidente, dando prioridad al Nacionalismo y los valores tradicionales de la Rusia profunda. Ante la expansión de la OTAN en los países bálticos y su intento de instalarse en Ucrania, Rusia advirtió de que no lo permitiría, sobre todo tras la suspensión de los derechos de los ucranianos de origen ruso, se añade la firma de los tratados de Minsk por el Socialista Hollande, la señora Merkel y ratificados por la ONU, luego estos políticos declararon que se habían burlado de Putin ya que nunca los aplicarían, es cierto que Rusia hubiese debido hacer intervenir las instancias internacionales antes de intervenir en Ucrania, pero siguió el camino trazado por USA en Iraq y Libia. Debemos reflexionar en que la comisión de la UE, que como dijo un parlamentario australiano "Cuando Washington nos pide que saltemos solo preguntamos ¿A que altura lo hacemos?", pues la UE ha puesto en marcha sanciones que la ha privado de la energía barata rusa y de sus materias primas, hoy las pagamos un 30% más caras, Rusia no ha sido aislada, solo la UE, USA, Canadá, Australia, Corea del Sur, Inglaterra y Japón que sigue comprando a Rusia Gas y Petróleo. Solo 33 países aplican las sanciones, un 80% de los países del mundo no las aplican. En un momento en que la economía rusa se ha fortalecido y que la multipolaridad pone fin al dominio de occidente sobre el planeta, la señora Úrsula, y Pedro Sánchez van a China con el Agenda de la Casa Blanca, para solicitar que China retire su colaboración económica a Rusia, olvidan que Rusia y China son los principales actores de la Multipolaridad y que ahora, han firmado más de 30 contratos de colaboraciones económica, políticas y militar. Mientras tanto en la cumbre ibero-americana la UE hace otra vez, bellas promesas y en África igualmente, promesas que no serán cumplidas ya que en nuestro sistema neo-liberal, son las empresas y las Financieras las que deciden del contenido de sus inversiones. Políticos ilusos, que no comprenden que el neo-liberalismo ya no tiene futuro constructivo para cubrir las necesidades de los países fuera de Occidente. Hoy es urgente de que defendamos la paz y la Convivencia universal