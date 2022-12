En estas fechas de encuentros familiares, cenas, tradición y fe, se presentan los Presupuestos del Ayuntamiento de Almería para, se supone, colmarnos de felicidad y esperanza. Cada año nos los presentan con titulares atractivos y rimbombantes para la ciudadanía. Esta vez, la alcaldesa los ha bautizado como: "responsables, creíbles y solventes". Incluso han sido pactados con varios grupos de la oposición el no subir la presión fiscal. Querrán decir no subir la presión fiscal más, porque en algunos impuestos estamos al máximo legal como ocurre con la Plusvalía, que la subieron en este año 2022, o con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que en Almería es más alto que en ciudades como Jaén o Sevilla. A algunos concejales les van a traer carbón los Reyes Magos por retorcer las palabras para tratar de confundirnos a todos. Por ejemplo, presumen de haber hecho crecer las cuentas públicas más de un 15% desde el inicio de la legislatura, pero no cuentan que este incremento viene propiciado por una mayor recaudación que sale directamente del bolsillo de los almerienses. ¿Y qué hay de las inversiones? Porque en estos Presupuestos se desploman un 32% con respecto al año pasado. Es evidente que el equipo de gobierno se ha olvidado de pedirlas en la carta a los Reyes Magos.

Otro tema es el de los 13 millones de euros de pasivo financiero. La gente debe saber que el Ayuntamiento dedica ya más del 7% del presupuesto a la deuda, superando el 6% que se destina a inversiones.

Dejando las bromas aparte, porque el tema no tiene ninguna gracia. ¿Por qué no se bajan los impuestos? La política fiscal sigue siendo la asignatura pendiente y desde VOX seguiremos insistiendo que cumplan con ello.

Lo que sí parece que los Presupuestos por fin van a incluir son las tan ansiadas auditorías a las empresas concesionarias para hacer más eficiente la limpieza en nuestra ciudad, un mal ya endémico, y que tanto hemos pedido desde VOX. Ya lo veremos.

En definitiva, en Navidad, época de ilusión, han llegado los Presupuestos de la decepción. Nos hemos quedado esperando, sobre todo, un alivio para los bolsillos de los almerienses. Desde VOX seguiremos trabajando sin descanso para lograr una Almería más prospera que avance como merecen todos los ciudadanos.

¡Feliz Navidad, amigos!