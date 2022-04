El viento y el león

De los hierros ancianos en forma de prisma triangular que yacían olvidados y mediante máquina inmobiliaria urbanística manifestación mediante nació el monstruo de las alturas cercanas al mar. Erigiose impertérrito con formas triangulares como mandíbulas que trituraban el hierro y se lo comían y se vistió de lustrosos colores como el gigantes que amenaza como devorar también el mar. Desde las alturas de los puentes lejanos se veía ya su perfil gemelo antimétrico y superficies comerciales verdes que crecen como la hierba en cada nuevo volumétrico rostro amaneció en los bajos. Los más viejos de lugar, los que no quieren monstruos gigantes mostraron sus últimas quejas, la ciudad tendrá monstruos gigantes y nacerán en otros sitios con la hierba verde sembrada ya en el suelo. Torres magníficas que coronan la ciudad vieja. Ya nunca será escenario añejo de cineastas. Empequeñecida e inválida se arruga la vieja estación de tren milenaria, con más hierros antiguos de pasajeros con sombrero. Trenes que nunca serán los mismos, no habrá nostalgia ferroviaria de vagón-lit y restaurantes con señores de bigotes acicalados y habanos. No habrá ciudad vieja solo tótems nuevas formas. Nuevas alas giratorias en las fachadas, tecnológicas torres. Y el mar furioso ruge y manda grandes bocas sopladoras que se alzan en el cielo como en los grabados antiguos de los cuentos soplan grandes caras y hacen aletear todas las partes frágiles de los grandes monstruos. Los habitantes de las alturas no pueden dormir en las noches de viento, tampoco los de los edificios de los alrededores y empiezan a protestar Es posible que los ángeles soplantes sean fantasmas que escaparon al demoler la mole herrumbrosa y pululan por los alrededores mandando vientos en las noches frías. Mandarán expertos, ingenieros, carpinteros para dar una solución al crepitar de aluminios y pérgolas. Examinarán el problema y darán su dictamen pericial. Las junturas están todas bien hechas, la tornillería, los perfiles y las láminas están bien unidas. Soldadas las placas, todas afianzadas. Los proyectos eran correctos, los detalles constructivos así se han cumplido, la verificación de cada ensamble no presenta deficiencias, los partes de trabajo, las comisiones, las investigaciones, reunidos todos en comisión de la verdad, afirman, aseveran, no dejan lugar a dudas: Son los fantasmas del toblerone, que no descansan en paz.