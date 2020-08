El virus no es un arma arrojadiza

Estamos en una época complicada, se podría decir incluso que traumática. Los tres meses de encierro provocados por la pandemia tienen a la sociedad marcada, probablemente a esta generación de por vida. En unos más que en otros, hay miedo. Algo de lo que no soy partidario, pero sí de la mayor de las responsabilidades, que en ocasiones brilla por su ausencia. Y con ello me refiero a todos, sin discriminar por edades, pues aquí quien más y quien menos puede hacer las cosas mejor de los que la está haciendo. Y ahí tenemos que hacer todos autocrítica. Al igual que deberían hacer los políticos, que en muchos casos, pese a las circunstancias que vivimos, no se unen de verdad para combatir este problema y sí que lo están utilizando, y me atrevo a generalizar en todas las administraciones independientemente de su signo político, de la mayor hasta la más pequeña; como arma arrojadiza de cara a los votantes. Ese no es el camino. Ahora no. Este momento no entiende de colores ni ideologías. Solo debe entender de solidaridad, esfuerzo ante la adversidad y unión, claro.