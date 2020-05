El virus como escenario de gestos y hábitos

Las crisis nos preguntan cómo somos y respondemos mostrándonos como somos realmente. Podemos envolver en palabrería lo que hay, pero fijarnos en lo que hacemos no nos engaña. Nuestra identidad son nuestras acciones.

Hemos hecho gestos, pero ¿son hábitos? El gesto cuesta mucho menos que el hábito, pero no transforma nada.

Salimos a aplaudir un gran primer día que hizo resonar las ciudades. Y desde ahí a menos y a nada. Como si ya todo estuviera resuelto, como si los aplausos no sirvieran, además de para apoyar, para unirnos y empatizar como hábito.

Nos confinamos, pero más como gesto temporal, para cuidarnos lo que pensamos que sería una corta época. Y en seguida salió la negación del confinamiento como hábito, a pesar de que los datos dicen que sólo el 5% por ciento de la población (2,3 millones) se ha infectado y, por lo tanto, faltan unos 32 millones (una cifra 15 veces superior) para llegar a la inmunidad de grupo. Lo cual significa mucho sufrimiento y mucha muerte (un mínimo de 350.000 personas fallecidas) hasta la llegada de la vacuna si no aceptamos confinarnos como hábito, como habilidad adquirida puesta en ejecución durante los próximos dos años aproximadamente. Dijimos, y escribimos, y pintamos, que de esta salíamos todos juntos, pero nos ha faltado tiempo para sucumbir a quienes quieren crear enfrentamiento. Parece que estábamos deseando que aparecieran los cultivadores de cizaña. Y si ni con el virus hemos logrado que el acuerdo se superponga a la diferencia, abandona toda esperanza. No es posible un escenario más urgente para adquirir diálogo y colaboración como hábitos que la amenaza de enfermedad, ruina y muerte. Si no lo hemos logrado ahora, no es previsible que suceda nunca en estas generaciones.

Salimos, pero desbocados en muchos muchos casos. Salimos como siempre habíamos salido, no como correspondía. Salimos con viejos hábitos, los que nos han traído aquí. Y no se ve un deseo urgente de que se marchen para dejar sitio a otros mejores. El virus no tiene prisa. Hasta que descubramos los nuevos hábitos, y su necesidad, todas y cada de las personas que somos sociedad, nos dará una y otra vez sus lecciones.

Aunque no queramos mejorar individual y colectivamente, el virus no nos va a permitir gestos que no sean hábitos, y hábitos que no nos hagan mejores de lo que éramos. Es cuestión de tiempo. Pero cuanto antes, menos sufrimiento habrá.