Hemos visto las orejas al lobo

Para comprender lo ocurrido en el sector financiero de USA, debemos saber, que desde 1970, el Sector financiero US, se orientó hacia la especulación y compras de deudas de Estado. Ya que el $US era la moneda obligada para el comercio en el planeta y que USA tiene la propiedad de su $US, lo que implica que todo sector financiero fuera de sus fronteras solo lo puede utilizar con su autorización y según para qué y con qué países. USA se reserva el derecho de sancionar extra territorialmente, toda entidad financiera que no respetase estas condiciones de utilización del $US. Tras la crisis del 2008, que fue un sunami financiero, hoy, 2023, han quebrado el Silicon Valley Bank y dos pequeños bancos: Signature Bank y el Silvergate Bank, ligados a las la criptomonedas, fragilizándolas, ya que SVB detenía en su reserva "stable-coin USDC" (valorada según el $US), se añade que la Sociedad Circle está expuesta a perder unos 3 Millares de $US y se añade la fraudulenta quiebra de FTX. Si los activos del Silicon Valley Bank (SVB) era de 200 Millares de $US y que ocupaba el rango 16 de entre los Bancos US, tal suma es debido a que la masa de papel $US en circulación en el mundo es enorme y su valor está respaldado por el petróleo (Petro-Dollard) y las tasas de cambio que mantienen los países en detrimento de sus monedas nacionales, con el fin de mantener el valor del $US que detienen en sus reservas para cubrir sus operaciones comerciales, Se deduce, que el sector financiero US alquila dinero ya que guarda la propiedad sobre el papel que presta mediante comisiones. La subida de los intereses del dinero por la FED, ha provocado una disminución muy sensible de la demanda de $US a escala mundial, se añade, el aumento en California de las inversiones con riesgos en las industrias investigadoras en las altas tecnologías, más la erosión en USA del valor del dinero por la inflación; este conjunto ha hecho temblar el sector financiero, ya que sociedades especializadas en operaciones de inversiones en bolsa, aconsejaron y mismo dieron orden a sus empresas con capital depositado en estos Bancos, de retirarlos de ellos y en particular de SVB, que por falta de liquidez puso en venta títulos de sus inversiones con un valor de 21 Millares, solo logró 15 Millares (1Millar= Mil Millones), de inmediato, el Fondo Peter Thiet y otros aconsejaron a sus clientes de sacar su dinero de esta entidad (SVB). No podemos negar que los Bancos de inversión atraviesan un mal momento debido a sus inversiones aventureras en productos especulativos, pero se añade el ataque de financieras depredadoras que tratan de aprovechar esta coyuntura para arrebatar a bajo coste los activos de estos Bancos en dificultad, los grandes perdedores de estas quiebras, son los particulares que tenían depositado más de 250 Mil $US y las empresas que pese a las promesas del Gobierno, estas deben reorganizar sus inversiones creando incertitudes en el empleo, es difícil negar que estamos en recesión económica. Goldman Sachs Banco de inversiones y el economista Kevin Daly y Tadas Gedminas han declarado que el potencial de crecimiento económico de China es claramente superior al de USA, se añade que los países del BRICS +, utilizan muy poco el $US en su comercio. Podemos añadir que la Deuda exterior de USA, es hoy de más de : 32 000 Millares de $US, si comparamos el valor del $US con el oro, en el 1968 la onza costaba 38,8$US, hoy esta onza vale 1872,7$US, podemos deducir que el valor del $US se ha depreciado en relación con el respaldo oro y que es el Petróleo que lo salva de su caída. La situación financiera en occidente es confusa y preocupante, es necesario ser atentos, pero no ceder al pánico que tratan de crear los especuladores. La FED, inyecta dinero en su sector Bancario, lo que aumentará la inflación en USA, que pagará los ciudadanos, en la UE, el BCE, aumenta al 3,5% el interés del dinero, perjudicando a las empresas y a las hipotecas.