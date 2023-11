En los escritos, las citas siempre quedan muy elegantes. Ahora bien, ¿quién se ha puesto alguna vez a comprobarlas?. Digo lo anterior, porque me han pasado un par de detalles en muy pocos días. Dado que cuando leo algo que me interesa, lo leo entero, pero entero, hace unos días leyendo una publicación científico-técnica de una entidad bancaria con buena cuota de mercado en Almería, me encontré, casi al final de la misma, en la bibliografía, dos faltas, quiero suponer que de ortografía, en citas inglesas. ¡Y eso está feo publicarlo!, por lo que no doy más información.

Por lo tanto, en vez de citar, a veces es mejor hacer un “copia y pega”, siempre que la fuente sea fiable, pero advirtiéndolo, cuestión que a veces se olvida.

Por otra parte, no recuerdo dónde, he leído una frase del poeta Leopoldo García Panero: “en la infancia se vive, y después se sobrevive”, que “se me ha metido en el sentido”, porque la veo demasiado terrenal y demasiado realista como para haber sido pronunciada por un poeta. Y me explico: siempre se ha dicho que cuando uno se hace mayor, se vuelve “como un niño”. Lo corroboro.