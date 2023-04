La ciudadanía vuelve a ganar teniendo como presidente del Gobierno de España a Pedro Sánchez. Al aumento del SMI, al de las pensiones, al de las becas o a las numerosas medidas para que las y los jóvenes tengan un proyecto de vida de calidad, se suma ahora la Ley de Vivienda; una norma histórica para la democracia de este país con la que se refuerza la justicia social y el derecho constitucional a tener un techo digno.

Es una ley pionera en nuestro país, que está a la vanguardia europea y que responde a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía ya que es, no en vano, la vivienda es el quinto pilar del Estado del bienestar.

No nos cansaremos de decirlo: Desde el PSOE nunca hemos dejado ni vamos a dejar a nadie atrás y, por este motivo, la futura ley favorece a todo el mundo y protege y reconoce, como no puede ser de otra manera, los derechos de los propietarios. A los pequeños propietarios se les ofrecen incentivos fiscales, bonificaciones y beneficios para que se animen a alquilar sus viviendas a un precio asequible. Lo peor que le puede pasar a un propietario o propietaria es que la gente no le pueda pagar el alquiler a fin de mes y con esta ley se hace todo lo posible para que esto no suceda.

La ley contempla la puesta en marcha de un Plan de vivienda para el alquiler asequible que pasa, entre otras medidas, por la construcción de 100.000 inmuebles, además de un ambicioso sistema de Rehabilitación y Regeneración Urbana para 500.000 viviendas con cargo a los fondos europeos y la puesta a disposición de las viviendas de la Sareb que, en Almería, son 1.471. ¿Quién se puede oponer a modificar las condiciones actuales y a que el acceso a la vivienda sea más libre y justo para todas las partes? Los hay: el PP.

Antes de leer la ley, los 'populares' han dicho que la van a recurrir; así, sin mayor rigor ni seriedad y sin realizar propuestas serias y solventes. El PP, como siempre, se sitúa al lado de los más fuertes, de quienes tienen otros intereses más allá de garantizar un derecho fundamental. Las y los socialistas tenemos muy claro del lado de quién estamos, del de las familias, de los jóvenes y del de tanta gente que se ha visto privada hasta hoy de poder acceder a una vivienda digna. Esto tenía que acabar. En el PSOE hacemos del acceso a la vivienda un derecho y no una mercancía cada vez más exclusiva en manos de unos pocos.