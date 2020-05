Cuando oigo decir "Ya vivió su vida", considerando indiferente la muerte de una persona mayor, siento dolor, indignación, tristeza… Cuando se quiere justificar con este argumento, no luchar por la vida de otro, lo que no se tiene es interés alguno en compartir nuestra 'vida' con el resto de 'vida' que pudiera quedarle "al que ya vivió su vida". Si queremos de verdad, necesitamos al ser querido a nuestro lado, sin importarnos sus limitaciones físicas o mentales. No estoy hablando de enfermedades terminales que causen dolor y un estado físico y/o mental incompatibles con la vida, sino situaciones cuyas limitaciones nos exijan tiempo, cuidados y cariño, con los que esa persona podría seguir viviendo feliz. ¿Cómo nos atrevemos a juzgar y sentenciar lo que para otros debe ser la vida? La rutina diaria de mi abuelita de noventa y dos años, consistía en pasar de su cama al sillón. Un sillón desde el que veía y vivía la vida de sus hijos y nietos, las pequeñas cosas de cada día y, esa pequeña y gran rutina, para ella era suficiente; se sentía cómoda, querida, útil, feliz. Su presencia, su vida, me hacían sentir importante porque, cualquier cosa que me sucediera y le contara, ella escuchaba y analizaba, con un interés tan grande, que sabía que, en esos momentos, no existía nada en el mundo más importante que yo y lo que me sucedía. No tenía prisa, no "me dejaba su cara" y llevaba su cabeza a otro lugar, como muchas veces nos sucede cuando alguien nos cuenta sus problemas. No necesitaba tiempo para ella misma; nuestro tiempo y nuestra vida eran su tiempo y su vida. Pero no era claudicación, no era sacrificio, sino una nueva etapa de su existencia que vivía plácida y agradecida porque, supongo se daba cuenta, de que sólo ella podía ocupar ese lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Nosotros podíamos tener prisa, ella, nunca ya. Había tenido toda una vida para acumular vivencias y experiencias y, como no había pasado por ella "al galope", todas constituían un inmenso "libro de instrucciones" con el que ayudarnos en lo que para nosotros era nuevo y para ella, el recordatorio de lo que muchas veces tuvo que enfrentar, resolver y superar. No había nada nuevo bajo el sol salvo nosotros. Y, cuando su estado de salud empeoró gravemente, camino del hospital me dijo: "Hija, con lo 'agustito' que estaba yo…". Qué derecho tenemos para sentenciar: "Ya vivió su vida". ¿No será que no nos interesa que "esa vida" forme, ya, parte de la nuestra…? da" forme, ya, parte de la nuestra…?