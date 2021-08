Hace un año Messi se quería ir del Barcelona. El episodio del burofax. Al final cedió, se quedó en contra de su voluntad y una vez que se marchó Bartomeu y volvió Laporta, a Leo le cambió la cara. El año del Barça no ha sido el mejor deportivamente hablando, pero Messi ya no quería irse. Terminó la temporada, terminó su contrato y todavía faltaba el acuerdo para cerrar la renovación. Nadie dudaba, o nadie parecía dudar, de que el argentino iba a seguir siendo el mejor del mundo dos, tres o cinco años más, los que quisiera, como azulgrana. Aceptaba bajarse el sueldo a la mitad, afirma. Pero a última hora, el día que tenía que anunciarse su renovación, lo que se anunció fue que esta se rompía. Si Laporta cedió finalmente a presiones para no aceptar el dinero de LaLiga, clave para renovar a Messi; o si el argentino podía haberse rebajado todavía más el sueldo, a lo Gasol en basket, jugando por el mínimo, que para eso ya tiene millones de sobra, son temas secundarios. Lo principal es que Messi se va. En contra de su voluntad. Y el fútbol español es el que pierde.