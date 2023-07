A votar con ilusión por España

Entender la democracia no ya como un fin, sino como un medio para perfeccionar la sociedad, nos demanda hoy a todos el compromiso ineludible de la participación. Es cierto que hasta hoy nunca habíamos sido llamados a votar en pleno verano y que el día plantea múltiples escenarios no exentos de complicaciones y dificultades. Pero cuando está en juego el futuro de España en los próximos años, creo que merece la pena el esfuerzo de dedicar unos minutos al ejercicio de nuestro derecho a elegir libremente. El voto es la raíz y la fuerza de la democracia y por eso es determinante que todos seamos parte activa de una jornada electoral en la que vamos a decidir el modelo de gobierno que habrá de enfrentarse a los importantes retos del futuro que tiene España. De nosotros depende y en nuestras manos está la decisión sobre el país que queremos para los próximos cuatro años. Y para ello es imprescindible que todos votemos. Sé que este domingo hace calor y que hay planes muy apetecibles con la familia y los amigos. Pero el domingo es largo: no dejes el voto para el final de la jornada, porque los imprevistos o los atascos de última hora pueden dejarte sin ejercer tu derecho a expresar tus preferencias y tus deseos de futuro.

Del mismo modo, quisiera agradecer el trabajo responsable de cuantos almerienses están prestando hoy un gran servicio a la democracia, ejerciendo el papel que les ha correspondido por sorteo en las diferentes mesas y colegios electorales, así como el de los apoderados e interventores de todos los partidos que ayudarán a que el voto se desarrolle de un modo rápido y sencillo. También quiero agradecer la labor de todos los funcionarios, servidores públicos y periodistas que hoy redoblarán esfuerzos para que la jornada electoral se viva en Almería con absoluta normalidad y sin incidentes.

Insisto en que es vital que todos hagamos valer nuestra condición de ciudadanos libres y responsables, votando con ilusión por la opción política que consideremos más seria o que mejor responda a nuestras ideas o puntos de vista sobre la España de futuro que queremos. Estoy convencida de que los almerienses volveremos a dar, una vez más, un ejemplo de madurez y compromiso democrático, acudiendo a votar a lo largo del día de hoy. Es mucho lo que está en juego y su voto es imprescindible para el mejor futuro de Almería, de Andalucía y de España. Vote y disfrute de un gran domingo.