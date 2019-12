El voto de los independentistas

Desde el obispo Cañizares hasta Alfonso Guerra pasando por José María Aznar surgen voces de ultratumba anunciando el Apocalipsis si ERC se abstiene para facilitar un gobierno del PSOE en coalición con UP. Confieso que no me temblarán las piernas si se diera el caso. Con ello no quiero decir que la situación no sea complicada, pero la composición del Parlamento se debe a lo que hemos decidido entre todos con nuestro voto y de alguna manera habrá que salir del atolladero si no queremos que vallamos a unas terceras elecciones. Coincido plenamente con lo dicho por Odón Elorza: "A todos nos preocupa depender de ERC pero este momento histórico exige alta política y asumir riesgos". ERC tiene dos opciones, abstenerse para facilitar la investidura de Pedro Sánchez o votar en contra en sociedad con los partidos que representan a la derecha, como ha venido haciendo últimamente. Y esto es un detalle que hay que tener en cuenta porque quienes tanto abominan de los independentistas, han sido sus compañeros de viaje cada vez que se ha sometido a votación la formación o la permanencia de un gobierno del PSOE para impedir que esto suceda. Me remito a los datos. Tras las elecciones de 20 de diciembre de 2015 ERC votó junto al PP en contra de un gobierno del PSOE que había alcanzado un acuerdo con Cs. El 19 de febrero de 2019 volvieron a hacer causa común ERC y el PP, en este caso en compañía de Cs, para tumbar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Ello dio lugar a la celebración de nuevas elecciones el pasado 28 de abril, que ganó Pedro Sánchez con 123 escaños y con el único apoyo de un diputado del PRC, insuficiente para formar gobierno. Unos votando en contra y otros absteniéndose, todos los demás partidos contribuyeron para que el único candidato que podía ser investido, Pedro Sánchez, no lograra una mayoría suficiente para formar gobierno. Como consecuencia, el día 10 de noviembre los españoles tuvimos que votar de nuevo y la situación no se ha despejado como para que surja un gobierno de inmediato, aunque algo ha cambiado. PSOE Y UP están dispuestos a formar una coalición y, salvo los independentistas, la mayoría de los abstencionistas van a prestar su apoyo. Bastaría con que ERC se abstuviera para que los españoles no tuviéramos que votar por tercera vez. En cuanto a PP Y Cs, si por esta vez no contaran con ERC para votar en contra, el JxCat de Torras permanecerá a su lado. Hay independentistas para todos.