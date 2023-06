En los atardeceres de invierno, es habitual ver bandadas de estorninos porque en esta época ya no tienen que preocuparse del cuidado de las crías y se pueden juntar formando grandes grupos. Pueden cambiar de velocidad y de dirección en menos de un segundo despistando así a sus depredadores, que no alcanzan a fijar la atención sobre una única presa ante ese baile perfectamente sincronizado. Estos movimientos han fascinado a la comunidad científica desde hace décadas pero ¿cómo consiguen volar tan cerca sin chocar o sin desperdigarse? Pregunta que me he hecho muchas veces al bajar por las tarde la ribera del río Genil.

En 1930, el ornitólogo británico Selous propuso que los estorninos tenían algún tipo de poder psíquico con el que podían anticipar el movimiento de los otros, como la telepatía. Pero es falso. Estudios más recientes han descartado que los estorninos tengan algún tipo de poder mental o telepático.

En el 2010, investigadores italianos elaboraron modelos tridimensionales de estas bandadas para descubrir su secreto. Vieron que solo era necesario que cada estornino estuviese pendiente de siete compañeros cerca de él, para que todo el grupo se moviese de forma coordinada. Si sus compañeros de viaje giraban a la derecha, él giraba a la derecha. Y así el siguiente, y el siguiente…

En realidad, los estorninos llegan a mantener una distancia fija entre ellos, aunque por un efecto óptico nos parece que se juntan y se separan.

La historia de esta voraz especie partió de los Estados Unidos. Una fría mañana de marzo de 1890, el farmacéutico y aficionado al teatro Eugene Schieffelin se dirigió al Central Park de Nueva York cargado con jaulas llena de pájaros donde liberó unos 60 ejemplares, con la esperanza de que se reprodujeran. Motivado por su afición a la obra de William Shakespeare que, usa a los pájaros para expresar la profundidad del sentimiento romántico en “Romeo y Julieta”, donde la alondra escucha la discusión entre los enamorados, el halcón que “Hamlet” oye gañir cuando sopla el viento. Los usa para expresar el chillido de búhos que dan las buenas noches en “Macbeth” y en el “Rey Lear”. William Shakespeare adoraba la ornitología, eso es al menos lo que se puede desprender de una lectura transversal de su obra. En su extensa producción literaria cita, al menos, sesenta especies diferentes y lo hace en más de seiscientas ocasiones.