Mejorar la conectividad de Almería es un compromiso personal, político e institucional en el que los equipos del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía venimos trabajando con ilusión desde hace muchos meses. Para cumplirlo tratamos de alcanzar los mejores acuerdos comerciales, damos facilidades a los diferentes operadores y exploramos con el sector turístico todas las posibilidades para mejorar y consolidar la oferta para que sea más fácil viajar desde o hacia Almería. En este sentido, me alegra decir que estrenamos septiembre con una magnífica noticia: el acuerdo que Ayuntamiento, Diputación e Iberia acabamos de firmar para mejorar nuestras conexiones aéreas, ofertando nuevas frecuencias, mejores horarios y más plazas entre Almería y Madrid. Fruto de esta triple alianza la compañía incrementará, a partir del 29 de octubre y durante la temporada de invierno 2023-2024, el número de frecuencias con la capital de España, hasta cuatro diarias, recuperando durante tres días el vuelo de primera hora con salida a las 7:10 de la mañana y, además, con el incremento de plazas que supone el uso del Airbus, un aparato con capacidad para 180 pasajeros. Este avance es una nueva demostración de que tanto el Ayuntamiento como la Diputación y la Junta de Andalucía estamos decididos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para cumplir con un objetivo tan necesario y compartido por todos los almerienses, como es la mejora de nuestras comunicaciones. Prueba de ello es que en el Presupuesto Municipal de 2023 figura una partida de 200.000 euros para la promoción y conectividad aérea, una cantidad similar a la que aporta la Diputación. Creo que estamos en el camino correcto, porque la colaboración entre todas las administraciones y el sector privado provoca siempre sinergias muy positivas y en donde tienen mucho peso las opiniones de los profesionales del sector, que son los que mejor nos pueden asesorar a la hora de plantear acciones que propicien no sólo que los almerienses podamos viajar a nuevos destinos, sino que también cada vez sean más los turistas y visitantes que vengan a Almería a disfrutar de su excelente oferta combinada de servicios, naturaleza, patrimonio cultural y gastronomía saludable. Pero no basta con alegrarse por este avance. Seguiremos trabajando para que Almería deje de estar aislada. Esto es sólo el principio.