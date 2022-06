Estoy escribiendo estas líneas el lunes por la mañana, tras el café de rigor y sin haber ojeado ninguna información sobre nuestras elecciones de ayer, con objeto de no contaminarme mentalmente. Solamente se los resultados, pero tampoco con cifras exactas. La idea que he sacado del resultado de estas magníficas: por lo variopinto y diverso de los resultados, es que este pueblo atesora sabiduría. Por algo es la patria de Séneca, estoico por más señas. Y por otra parte, este pueblo es un amante de la música, pues la afición por la yenka perdura: recordemos lo de "…, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres, …" y además, es un pueblo que sabe decir las verdades del barquero cantando, véanse las letras del flamenco. Solamente quiero felicitar al ganador y, como es lógico, pedirle que actúe como si tuviera que "ganarse la vida" cada día que amanece. A los demás, lo de los estudiantes que les quedaba algo en junio: para eso tienen Septiembre. Y decir que me encanta haber nacido, o haber conseguido tener, espíritu senequista. ¡Gloria a Séneca!