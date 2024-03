Andalucía y sus liderazgos

La Junta ha decidido este año apostar por los intangibles como factor diferencial de la comunidad en comparación con el resto. Las sonrisas, las bienvenidas e incluso el alma son variables difíciles de cuantificar y, por supuesto, de comparar. De ahí que en el discurso con motivo de la festividad del 28-F Juanma Moreno se afanara en proclamar que los andaluces son “líderes en valores”. Una solución creativa que permite esquivar las tozudas estadísticas que insisten en situar a la comunidad en el vagón de cola en notables parámetros económicos y sociales. Esta misma semana el indicador del INE que mide el índice del riesgo de pobreza y exclusión social colocaba a Andalucía a la cabeza de país, con un 37% de la población abocada a esa penuria, once puntos más que la media nacional. Una posición que no ostentaba desde 2021 y de la que puede colegirse que los desequilibrios, lejos de corregirse en los últimos años, se acentúan. No se refería Juanma Moreno a ese tipo de liderazgos. Su intervención del miércoles estuvo exenta de autocrítica. Acudió a frases motivacionales y emocionales como si la sociedad civil a la que apelaba necesitase que el dirigente le elevase la moral. Y remachó su descripción del panorama actual con un puñado de “récords”. El turismo, los autónomos, “la plantilla” educativa, las exportaciones, la inversión extranjera productiva, las empresas activas, que ya superan las de Madrid. Sería prudente no abusar de las comparaciones y menos con la capital de España, desde las rentas al empleo. Moreno disfruta de una mayoría absoluta y su gestión, hasta ahora, no sufre desgaste. Pero desde esa atalaya corre el riesgo de dibujar una Andalucía oficial que se asemeje poco a la real. El Día de Andalucía era quizá una fecha propicia sólo para insuflar optimismo. Pero los retos siguen presentes y la oportunidad de afrontarlos es única. La “vía andaluza” de la que presume también debe reflejarse en las estadísticas.