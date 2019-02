Blindar el Gobierno de Andalucía

La convocatoria de Elecciones Generales el 28 de abril, que se suman a las municipales y europeas del 26 de mayo, ha provocado que todos los partidos políticos se consideren ya en campaña electoral. Esto, en principio, no tendría que afectar al normal funcionamiento de un Gobierno andaluz que se acaba de formar y que tiene por delante cuatro largos años para poner en marcha su programa. Sin embargo, a nadie se le escapa las peculiaridades de nuestro Ejecutivo autonómico, formado por dos partidos, PP y Ciudadanos, y que cuenta con el apoyo en el Parlamento de Vox. Tampoco se le escapa a nadie que estas formaciones, en mayor o menor grado, compiten por el mismo segmento electoral: la derecha en sus diversas versiones, desde la más centrada hasta la más escorada. Es evidente que esta pugna de los socios de Legislatura va a provocar tensiones que pueden hacer peligrar el proyecto reformista del que hace gala el actual Gobierno. No es un temor baladí. El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya mostró esta preocupación en una entrevista concedida a este periódico nada más ser investido. Por tanto, sería importante que los partidos que forman el Ejecutivo hiciesen un esfuerzo para que la lógica e inevitable pugna electoral no contamine su acción de Gobierno. Se trata, sencillamente, de poner el interés de Andalucía por encima del de las formaciones políticas. En este sentido, es muy importante que los líderes de PP, Cs y Vox, con el presidente Moreno a la cabeza, no toleren ninguna injerencia externa que pueda entorpecer la necesaria unidad de un Gobierno que tiene por delante una ingente tarea. Los partidos del pacto de Legislatura, pero especialmente el PP, deberían recordar que les ha costado casi cuarenta años al poder y que sería incomprensible que ahora desaprovechasen la oportunidad por meras disputas partidarias.