El Covid no entiende de fronteras

La aparición de una nueva mutación del coronavirus, la llamada variante ómicron, y su llegada a Europa ha hecho que salten todas las alarmas. Aunque los científicos se esfuerzan en pedir tranquilidad y que en el caso de España y Andalucía el 90% de los mayores de 12 años (80% de la población general) ya están vacunados, lo cierto es que la noticia de que se han detectado los primeros casos de ómicron en Europa ha provocado que regresen los fantasmas de una nueva oleada que sería un auténtico mazazo para una economía que estaba empezando a despegar. Más cuando esta oleada podría coincidir con un periodo, el de las fiestas navideñas, tan importante para nuestra sociedad, tanto en el plano económico como en el psicológico y el afectivo. Los datos nos están demostrando que el virus está muy lejos de ser derrotado. En gran parte porque en un mundo tan globalizado como el nuestro no basta con que Europa, EEUU o China desarrollen exitosas estrategias contra el coronavirus (campañas de vacunación, confinamientos, mascarillas, etcétera) si después vemos que en amplísimas zonas del planeta hay millones de personas sin la capacidad de acceder a una mínima protección. En los países más pobres la vacunación apenas alcanza al 3% de la población, mientras que en el primer mundo ya se ha puesto en marcha la tercera dosis. Es importante comprender que el virus no entiende de fronteras y que es de vital importancia que los países más desarrollados se impliquen de una manera decidida en una gran campaña mundial de vacunación. Hay capacidad para hacerlo y lo contrario sería suicida. No estamos hablando de solidaridad (lo que, por otra parte, tampoco estaría mal), sino de defender la salud pública más allá de nuestras fronteras. Por mucho que nos empeñemos, no hay puesto fronterizo ni pasaporte Covid que pueda detener al virus. La unión de todos los países es el único camino.