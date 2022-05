El Covid o cómo mirar para otro lado

Cualquiera que haya vivido las últimas semanas en Sevilla, Jerez o Córdoba, por citar sólo los ejemplos más notables, sabe en carne propia o por personas muy cercanas el notabilísimo incremento que han tenido los casos de Covid como consecuencia de la celebración en esas ciudades de sus fiestas de primavera. El hecho de que la estrategia actual se limite a controlar sólo los casos que declaran las personas mayores de 60 años y que la inmensa mayoría se pasen en casa sin que haya ningún tipo de traslado a la autoridad sanitaria -entre otras cosas porque no hay obligación de hacerlo- impide tener una información estadística pormenorizada, como ocurría en las primeras fases de la pandemia. Sin embargo, hay otros indicadores fácilmente mensurables que sí dan idea del alcance que ha tenido el crecimiento de casos como consecuencia del final del uso obligatorio de las mascarillas y de las aglomeraciones de personas sin distancia de seguridad. Entre otros factores que se podrían citar, se han multiplicado por cinco la venta de test de antígenos en las farmacias de Sevilla, las urgencias en ambulatorios y hospitales por afecciones respiratorias han marcado máximos históricos, se han disparado las bajas laborales y el teletrabajo y se ha incrementado la presencia de patógenos del Covid en las aguas residuales. Las autoridades de la Consejería de Salud, sin embargo, prefieren ignorar todas estas evidencias y negar que las celebraciones masivas han disparado la incidencia de la enfermedad, aunque afortunadamente, la levedad de la mayoría de ellos no ha tensionado la atención en los hospitales. Será que, enfrascados en los mensajes triunfalistas de la campaña, la realidad les estropea el discurso o, lo que sería más grave: que, encerrados en sus despachos, hace mucho tiempo que no pisan la calle y no se enteran lo que pasa en ella. En cualquier caso, una falta de respeto para los ciudadanos a los que deben proteger y cuidar.