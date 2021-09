Crisis institucional en la Justicia

La apertura del nuevo año judicial se produce en unos momentos en los que la Justicia española se encuentra en una crisis institucional sin parangón debido a la incapacidad del Legislativo de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces. Son ya más de 1.000 días, casi tres años, los que el CGPJ está pendiente de una renovación de vital importancia para el sistema democrático, que tiene en el Poder Judicial, no se olvide, uno de sus tres pilares fundamentales, junto al Ejecutivo y el Legislativo. La razón principal hay que buscarla en la incapacidad de los dos grandes partidos, PSOE y PP, de renovar la institución debido a sus intereses políticos, lo que deja al descubierto la politización insoportable a la que ha llegado un CGPJ que, entre otras cosas, tiene atadas las manos para renovar los altos cargos de las audiencias, lo que supone una importante traba para la Administración de Justicia en todo el territorio nacional. Ante esta situación, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, evidentemente hastiado, habló claro y alto, con el Rey como testigo, para recordarle a los políticos allí presentes su deber constitucional para renovar un órgano que no puede seguir en esta penosa situación. PSOE y PP -y muy especialmente este segundo partido- deben cejar de una vez en su obcecado empeño de boicotear cualquier intento de renovación. De esta forma lo único que se está consiguiendo es el desprestigio de la Justicia española en unos momentos en que los enemigos del Estado la han señalado como uno de los objetivos a batir. Mención aparte merece la alusión que hizo Lesmes al Gobierno, que en meses pasados justificó los indultos de los líderes independentistas catalanes como una forma de anteponer la "concordia" frente al "resentimiento. "Como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas", dijo el presidente del CGPJ, dejando en evidencia la dudosa estrategia del presidente del Gobierno en lo que a los indultos se refiere. Más alto y más claro, como decíamos, no se puede hablar.