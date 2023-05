Bildu incluye en sus candidaturas para las elecciones municipales del próximo 28 a condenados por terrorismo porque lleva a ETA en su ADN. No hay que darle más vueltas: son los albaceas testamentarios de la banda que ensangrentó España durante casi medio siglo y los continuadores, por otros medios, de sus estrategias separatistas. La presencia de antiguos terroristas libres ya de responsabilidades penales en la vida política es un peaje que tiene que pagar la democracia constitucional y que demuestra una grandeza que está en el polo opuesto de la miseria mental de los antiguos etarras y sus aplaudidores. El problema de esta campaña, por lo tanto, no es la presencia en las listas de los antiguos condenados, algo, por otra parte, previsible, sino las relaciones de Bildu con el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez y el propósito firme del presidente de prolongar en lo posible la alianza parlamentaria con esa organización. Más de dos días tardó en pronunciarse el presidente del Gobierno después de que las organizaciones de víctimas lanzaran la denuncia pública y pusieran el grito en el cielo. Y cuando lo hizo fue para hablar de decencia. “Es legal, pero no es decente”, dijo durante su visita del fin de semana a Washington, quedándose un paso por debajo de lo que pocas horas antes había expresado el lehendakari Íñigo Urkullu: “Tienen derecho, pero no hay derecho”. La cuestión de la decencia se podría dirigir casi en los mismos términos hacia Sánchez: ¿es decente que el partido al que los españoles han dado la responsabilidad de gobierno se alíe y se pliegue a estrategias de una organización que da amparo a condenados por delitos de sangre? ¿No sería decente que el presidente marcara claras distancias con Bildu en esta campaña y se comprometiera a no mantener ningún tipo de relación con la organización filo etarra? Si lo hiciera no sólo sería coherente con la historia de su partido, también le haría un favor a sus siglas y a sus candidatos.