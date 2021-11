Energía nuclear, hay que reabrir el debate

La energía nuclear, lejos de estar definitivamente enterrada (como parecía que era su futuro tras el desastre de Fukushima), vuelve a vislumbrarse como la solución más realista a dos grandes problemas que sufre la comunidad global: el elevado precio de fuentes como el gas y el carbón y la necesidad urgente de descarbonizar la economía si queremos ralentizar el calentamiento del planeta, un problema que, según lo visto en la decepcionante cumbre de Glasgow, no termina de embridarse. En los últimos meses, países como Francia, Reino Unido, China o, incluso, Japón están apostando claramente por la energía nuclear, que como gran virtud tiene la emisión cero de CO 2 . El gran problema de esta fuente, como es evidente, es el de la seguridad. Desastres como el de Chernobil, unidos a los miedos apocalípticos de la Guerra Fría, supusieron que se fraguase una fuerte conciencia antinuclear en Europa. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo mucho que ha avanzado la tecnología en este campo y que las centrales, si están bien mantenidas y actualizadas (algo que no ocurría en Chernobil), tienen unos altísimos índices de seguridad. Sobre todo, hay que ser conscientes de que, por ahora, las energías renovables no pueden ni de lejos garantizar el abastecimiento a la economía mundial y que, por tanto, hay que buscar fuentes que complementen a estas fuentes limpias. El dilema es: o seguir con energías que alimenten el calentamiento, como el gas y el carbón, o apostar definitivamente por la nuclear. El debate está abierto. Aparte habría que analizar el caso de España, un país muy deficitario la en generación de energía debido a la renuncia en su día a seguir construyendo centrales nucleares. En estas semanas del conflicto entre Argelia y Marruecos está quedando claro que quizás esta decisión no fue la más acertada. La energía nuclear conlleva riesgos (aunque cada vez menos), pero ser dependiente energéticamente también. Sería necesario abrir un debate sereno en el que primasen los argumentos técnicos y científicos sobre los ideológicos.