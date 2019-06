Un Gobierno moderado y solvente

Como no podía ser de otra forma, tras la ronda de consultas con las fuerzas políticas con representación parlamentaria tras el 28-A, el rey Felipe VI ha encargado al candidato socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, que forme un nuevo Gobierno. Nadie pone en duda que, aunque carece de mayoría absoluta, el PSOE fue el partido que ganó claramente las pasadas elecciones generales y que sólo éste puede articular una mayoría suficiente para dirigir el país con solvencia durante los próximos cuatro años. Tras unos convulsos años políticos, todo indica que podríamos entrar en una fase de relativa estabilidad si Pedro Sánchez es capaz de conseguir apoyos leales y centrados con los que culminar esta legislatura; socios con los que se puedan buscar soluciones razonables y constitucionales a asuntos tan problemáticos como el procés o la financiación autonómica.

El primer reto que tiene que superar Sánchez es conseguir socios moderados. En este sentido, el viento se ha puesto a su favor con la decisión de Junts per Catalunya de no reemplazar los tres diputados presos y suspendidos, lo que facilitará su mayoría a la hora de ensayar la investidura. También con el ofrecimiento de Unión del Pueblo Navarro de facilitar su elección a cambio de que el PSOE le deje gobernar en su comunidad foral. Pedro Sánchez debe tener claro, en cualquier caso, que no debe contraer deudas que después puede ser difícil pagar o que pongan en peligro la cohesión de España y la buena marcha de la economía del país. Por ahora, ya ha lanzado el mensaje positivo de que hablará con todas las fuerzas políticas "dentro de la Constitución". No podría ser de otra manera, pero así lanza un mensaje a los independentistas catalanes y a los populistas de cualquier signo de que nuestro marco jurídico es la cancha donde se debe jugar el partido de la legislatura.

Asimismo, Pedro Sánchez, una vez asegurada su investidura, debe formar un Gobierno solvente, tanto técnica como políticamente. Del anterior Ejecutivo ya debe haber sacado la conclusión de que las frivolidades y extravagancias en el Consejo de Ministros se pagan caras. Pedro Sánchez debe olvidarse de los perfiles mediáticos y buscar a personas con experiencia y energía que sepan encarar los muchos problemas del país. No necesitamos a ministros con glamur o famosos, sino con capacidad contrastada.