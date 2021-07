La Junta debe actuar ante el avance del virus

Los datos sobre el recrudecimiento de la pandemia de coronavirus son cada vez más preocupantes. Atrás ha quedado el optimismo vivido a finales de la primavera cuando parecía que, debido al avance de la vacunación, el problema había entrado por fin en vías de solución. Muy al contrario, la irrupción de nuevas variedades del virus, como la delta, y la actitud de una juventud que no ha estado a la altura de las circunstancias han resucitado miedos que creíamos ya desterrados. De alguna manera estamos en una situación similar al verano pasado, cuando, después de que hasta el Gobierno diese al virus por derrotado, nos vimos envueltos en una nueva oleada de gran virulencia. Los datos, decíamos, están ahí. Durante las últimas 24 horas se han registrado 3.610 nuevos contagios en Andalucía, según los datos oficiales publicados a través de la página web del Instituto de Estadística de Andalucía, donde se pueden consultar los detalles de la incidencia del Covid-19. Ayer se superó por segundo día consecutivo los 3.500 positivos, la mayor cifra en 24 horas desde el 7 de febrero, cuando se sumaron 3.685 casos. En total, se registraron tres fallecidos, misma cifra que la víspera y que hace siete días. El pasado jueves, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró que no descarta tomar "medidas más drásticas" para frenar el coronavirus. Pero el tiempo pasa y ya no es el momento de dudas. Acabamos de entrar en los momentos más álgidos de la temporada veraniega (de 15 de julio a 15 de agosto) y el virus puede lograr un gran avance aprovechando las aglomeraciones, especialmente de los más jóvenes. Pensar que se va a controlar la situación con las medidas actuales es pecar de ingenuos. Estamos viendo cómo Cataluña, Cantabria o Navarra están imponiendo el toque de queda en buena parte de su territorio con el beneplácito de la Justicia. No decimos que éste tenga que ser el camino para Andalucía, pero sí que los datos nos indican que algo va mal y que hay que tomar medidas cuanto antes. Cierto que el prejuicio en la industria turística será importante, pero peor puede ser el impacto en la salud pública.