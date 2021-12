Lentitud frente a la variante ómicron

La sensación generalizada es que las administraciones están reaccionando con demasiada lentitud ante esta nueva ola del coronavirus provocada por la cepa conocida como ómicron. Aunque en Andalucía ya se han tomado algunas medidas como la exigencia del pasaporte Covid para poder entrar en bares y restaurantes, la gran mayoría de los ciudadanos no entienden cómo se ha tardado tanto en convocar la Conferencia de Presidentes para unificar los criterios en la lucha contra la pandemia, que se reunirá el miércoles, sólo 48 horas antes de la celebración de la Nochebuena, la cita familiar por excelencia para los españoles. De esta manera, tanto el Gobierno central como los ejecutivos regionales no podrán tomar medidas drásticas sin generar verdaderos perjuicios a los ciudadanos, tales como cancelación de viajes o desconvocatorias de reuniones familiares. En gran medida, las administraciones han preferido limitarse a dar recomendaciones que a decretar restricciones, lo cual no deja de conllevar riesgos. Si la actual ola, como algunos presumen, será tan amplia como poco peligrosa (es decir, con un bajo índice de hospitalizaciones), nadie podrá reprochar a los gobiernos su lentitud y tibieza. Si, por contra, la situación sanitaria se complica en extremo, los responsables políticos sufrirán una merma considerable en su credibilidad. En cualquier caso, insistimos, se ha echado en falta una mayor celeridad a la hora de tomar decisiones. Sí es cierto, sin embargo, que desde hace ya días, tanto desde los organismos públicos como desde los medios de comunicación se han multiplicado los llamamientos a la responsabilidad, reduciendo en lo posible el número de asistentes a los almuerzos y cenas típicos del momento y extremando las medidas de protección, como el uso de las mascarillas también en el exterior, el mantenimiento de la distancia social y la limpieza de manos. Nadie puede alegar que no estaba avisado.