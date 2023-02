Diez Leopard españoles para Ucrania

Coincidiendo con su visita a Kiev en el primer aniversario de la invasión criminal de Rusia en Ucrania, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó que nuestro país está en disposición de situarse entre los países de la UE y de la OTAN que más tanques van a enviar a la cruenta guerra que se libra en Europa Oriental. El Ministerio de Defensa está ultimando la puesta a punto, en la fábrica que Santa Bárbara Sistemas tiene en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra, de seis carros de combate Leopard 2 A4 para su envío a Ucrania en las próximas semanas (se espera que antes de que acabe marzo). Son tanques que forman parte de un lote de 53 unidades de ese modelo que Defensa tiene almacenados y en desuso desde hace un decenio en Zaragoza. Sánchez prácticamente garantizó en su visita a Kiev que a esos seis Leopard se unirán a otros cuatro idénticos y provenientes del mismo arsenal, con lo que el envío sería de diez unidades. Con ello se acerca a los 14 tanques que, respectivamente, donarán Alemania y Polonia a las fuerzas armadas ucranias. Para frenar el imperialismo de Putin en una guerra enquistada como ésta, que dista mucho de la operación relámpago que se presumía hace un año, es vital que el país atacado cuente con todos los medios posibles para ejercer la legítima defensa ante la agresión. Es ahí, en el apoyo a esa defensa, donde hay que enmarcar el acertado envío de los tanques -que se une a otros 20 blindados, misiles y cañones antiaéreos, munición y armas ligeras-, porque con ello no sólo se defiende la democracia y la libertad en Ucrania, sino en toda Europa, dado que Putin no se parará ahí si vence pronto esta guerra. España no puede estar ajena y este acierto del Gobierno merece el respaldo político a la decisión. Incluso aunque el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, mantenga una actitud impropia de un partido gobernante y sea el primero que cuestiona el envío de la ayuda militar española.