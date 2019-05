Médicos extranjeros, ¿por qué no?

La Consejería de Salud y Familia trabaja en un borrador de recursos humanos, que ya ha presentado a los sindicatos en la Mesa Sectorial, en el que se contempla la posibilidad de contratar a médicos especialistas no españoles ni comunitarios cuando sea necesario. La intención de la Junta es poner solución a la llamada fuga de batas blancas. Las cifras no dejan lugar a dudas: en los últimos tiempos, unos 4.000 especialistas formados en el sistema sanitario andaluz han optado por ejercer la profesión fuera de la comunidad autónoma o en empresas privadas del sector, lo que ha llevado a una preocupante escasez de éstos en los hospitales y ambulatorios públicos de nuestra geografía.

La Consejería de Salud tiene la obligación de buscar soluciones a la situación descrita y, a nuestro entender, la posibilidad de contratar a facultativos no europeos puede ser un camino adecuado siempre que se acredite su correcta formación y experiencia profesional. La condición de foráneo de un médico no puede ni debe ser un obstáculo para que un médico trabaje en el SAS si así es necesario. A un ciudadano con un problema de salud no le importa la nacionalidad del médico, sino su competencia en la especialidad pertinente. En este asunto deben primar ante todo los intereses de los pacientes sobre cualquier reivindicación sindical del sector. Esto no significa que no comprendamos las reticencias de los sindicatos médicos, que prefieren una mejora de las condiciones laborales de los profesionales para favorecer el retorno de los facultativos andaluces que decidieron emigrar, así como una "adecuada planificación formativa" de los especialistas para que alimenten de forma sostenible al SAS. Pero lo cierto es que, hoy por hoy, hay un problema que solucionar de forma urgente y los remedios que proponen los sindicatos del ramo requerirían plazos de tiempo muy dilatados.

Como decíamos, la Cosejería de Salud tienen la obligación de dar respuestas lo más rápidas posibles a este problema y la contratación de médicos extranjeros puede ser una de ellas. Sólo desde un absurdo nacionalismo sindical, totalmente obsoleto en el mundo en el que vivimos, se puede esgrimir el pasaporte de una persona para negarle un trabajo que la sociedad de acogida necesita. Nadie comprendería que las plazas de los médicos especialistas se quedasen sin cubrir existiendo personas con la capacidad y la intención de hacerlo.