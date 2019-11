Nuevos equilibrios en el pacto andaluz

Cada proceso electoral tiene sus propias dinámicas, por lo que nunca son del todo extrapolables. Los ciudadanos acudieron a las urnas de las últimas elecciones autonómicas andaluzas con unas claves muy diferentes a como lo hicieron a las generales del pasado domingo. Sin embargo, nadie duda de que los comicios de ayer eran también un buen test para comprobar el grado de aceptación de los andaluces ante el pacto parlamentario de las derechas (PP, Cs, Vox) que mantiene el actual Ejecutivo de San Telmo. En principio, y grosso modo, podemos decir que las generales han confirmado dicho acuerdo parlamentario, o por lo menos no lo desautorizan. Los números son muy claros. Aunque el PSOE fue el partido más votado y con más escaños (algo que ya sucedió en las regionales de diciembre de 2018), el llamado bloque de derechas supera, con 2.086.000 votos, al bloque de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos y Más País), que suma 2.032.000 sufragios. Es, evidentemente, una diferencia muy pequeña, pero deja claro que no existe rechazo generalizado a la coalición gobernante.

Ahora bien, las elecciones del domingo han trastocado considerablemente los equilibrios internos de este pacto de derechas, algo motivado fundamentalmente por el desplome de Ciudadanos y el importante ascenso de Vox, dos fenómenos que han sido similares en toda España. Los naranjas cayeron en Andalucía casi once puntos y apenas revalidaron tres de los once escaños que consiguieron en las elecciones de abril. Por su parte, Vox (que ya puede afirmar que el Sur es uno de sus bastiones) consiguió en nuestra comunidad una parte relevante de su espectacular aumento a nivel nacional, llegando incluso a superar al PP en número de votos en cuatro provincias: Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla. El PP subió cuatro escaños respecto a abril, pero es inevitable que sienta preocupación ante la presión ejercida por Vox. Estos resultados, aunque en teoría no tienen nada que ver con la política autonómica, pesarán evidentemente a la hora de tomar decisiones en el Ejecutivo de San Telmo y en la vida interna del pacto.

Por su parte, el PSOE de Susana Díaz, una líder cuestionada a nivel nacional tras su derrota interna ante Pedro Sánchez, mantiene el tipo en Andalucía con un escaño más, aunque es cierto que pierde votos con respecto a abril. Podemos, al igual que en el resto de España, empeoró sus resultados de abril, con tres diputados menos. Ambos datos refuerzan la idea de la salud con la que sigue contando el pacto PP-Cs-Vox en Andalucía.