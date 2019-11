El PSOE andaluz y la necesidad de regeneración

Dos acontecimientos de suma importancia y gravedad indican la imperiosa necesidad de que el PSOE andaluz inicie un proceso de regeneración: la pérdida del Gobierno de la Junta tras 36 de ejercicio del poder autonómico y la reciente sentencia de los ERE, que ha condenado a duras penas de cárcel e inhabilitación a alguno de sus líderes históricos más destacados. Sólo desde la más absoluta ceguera política se puede pretender que después de estos dos terremotos todo puede seguir igual en un partido que sigue siendo el más votado de Andalucía, pero que parece haber perdido completamente el norte y el sentido de su misión. Pretender que el actual PSOE nada tiene que ver con el que en su día dirigieron Chaves y Griñán es absurdo. La historia del Partido Socialista es una, con sus grandezas y miserias, y no se puede trocear al antojo del consumidor. Por tanto, es urgente que, desde el respeto a la historia de un partido que ha sido fundamental en la construcción de la autonomía andaluza, pero con un exigente sentido crítico que le faculte a soltar los lastres del pasado, los socialistas inicien una profunda reflexión que les permita regenerarse para seguir desempeñando su papel de partido socialdemócrata profundamente enraizado en la sociedad, conocedor de los problemas y anhelos de los ciudadanos andaluces. No se trata de renovar caras ni de dar una mano de barniz a la imagen del partido, sino de rearmar ideológicamente el proyecto socialista para que pueda seguir cumpliendo su papel en las próximas elecciones. El PSOE andaluz no debe tener prisa en esta tarea. Todo indica que el actual Gobierno de coalición PP-Ciudadanos (con apoyo parlamentario de Vox) culminará la legislatura, por lo que los socialistas andaluces tienen tres años por delante para llegar a las próximas elecciones autonómicas con un nuevo proyecto. La prioridad ahora no debe ser recuperar el poder, sino el propio sentido del partido.