El PSOE negocia con el PP ante el revés de sus socios

El grupo socialista está negociando con el PP la reforma de la ley del sólo sí es sí, cuyo texto final se votará el próximo jueves en el Congreso. A finales de abril saldrá del Senado. Aunque los dos grandes partidos están anclados en un enfrentamiento que impide, entre otros acuerdos, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la gravedad de las consecuencias de esta ley los obliga a un ejercicio de responsabilidad. Los datos oficiales indican que se han producido 978 reducciones de condenas por abusos sexuales y violaciones, de las cuales 104 han permitido la salida de prisión. No hay que abundar más en lo negativo de una ley que está provocando reducciones de penas en uno de cada tres casos que se recurren ante los tribunales. Fue el pasado 7 de marzo cuando el PSOE introdujo un proyecto de reforma que fue admitido en el Congreso, gracias a los votos afirmativos del PP. Ahora, para el tramo final, también se necesitan los votos populares -no son suficientes sus abstenciones-, ya que los socios del Gobierno, así como sus aliados externos, votarán en contra. Se consuma, de este modo, una ruptura que es más coyuntural que definitiva, puesto que el verdadero desencuentro está dentro de Unidas Podemos, donde los partidarios de Pablo Iglesias están echando un pulso a la ministra Yolanda Díaz. Se da por hecho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no destituirá a las ministras de Igualdad y de Asuntos Sociales, Irene Montero e Ione Belarra, porque aún depende del partido de Pablo Iglesias, aunque un mínimo de dignidad política llevaría aparejada la dimisión de la primera, por cuanto es el propio Gobierno el que le ha tumbado la ley tal como la concibió. Hay que subrayar que es el PP el que viene a salvar a Pedro Sánchez de un apuro sideral, ya que sirve para solventar un texto legal sobre el que varias instituciones habían alertado de la disminución de las penas que iba a suponer.