Los Presupuestos y Sevilla: más de lo mismo

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022, entregados el miércoles en el Congreso por la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, arrojan para la provincia más de lo mismo. Como en los últimos años, gobierne el PSOE o lo haga el PP, las grandes obras que espera Sevilla desde hace décadas quedan relegadas y sin asignación en las cuentas del Estado. Los sevillanos seguimos sin saber cómo y cuándo va a haber dinero para completar la SE-40 y si el cierre por el sur va a ser con túneles o un puente para cruzar el Guadalquivir, no tenemos noticia de si el Gobierno central está dispuesto a cofinanciar la ampliación de la única línea de Metro, qué solución se va a dar a la conexión entre la ciudad y el aeropuerto o si algún día veremos la ampliación del Museo de Bellas Artes, por citar sólo los ejemplos más recurrentes. Como premio de consolación hay que anotar una inyección importante para la mejora y ampliación del Puente del Centenario y fondos para cerrar la SE-40 por el norte y para mejorar las infraestructuras ferroviarias de la provincia. Es un pequeño consuelo que no palía ni de lejos el déficit de inversión que Sevilla viene soportando desde que hace más de tres décadas el Estado hizo un esfuerzo sin precedentes con motivo de la Exposición de 1992. Pero son muchos ya los sevillanos que no conocieron la Expo y que sólo saben de ella por los libros o por las conversaciones de sus mayores. Todo lo que se hizo está hoy más que obsoleto. Desde entonces, la capital y la provincia han quedado una y otra vez marginadas en los programas de inversión pública y eso afecta tanto a la Administración central como a la autonómica. Las infraestructiras públicas son la base sin la que es imposible asentar la inversión privada y la creación de riqueza. A Sevilla no se le echa una mano en la creación y mejora de las que necesita desde hace ya demasiado tiempo y esa es una realidad que cercena nuestras posibilidades de desarrollo, una situación que se ve ahora agravada por la crisis económica y social en la que nos ha sumido la pandemia.