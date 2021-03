Regresa la vacuna de AstraZeneca con cautela

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha recomendado proseguir con la administración de las vacunas de la compañía AstraZeneca contra el Covid, después de no conseguir demostrar la causalidad entre este remedio y una treintena de casos de trombos venosos. Aunque aún no se ha podido descartar el vínculo, la EMA aconseja la vacunación porque es "efectiva y segura" y porque sus posibles efectos negativos son mucho menores que los beneficios. Entre Reino Unido y Europa, se han inyectado 20 millones de dosis, de ahí que la proporción sea mínima. Después de la decisión de la EMA, el Gobierno español y las comunidades autónomas han decidido proseguir con estas vacunaciones, aunque los usuarios serán informados del riesgo y ahora se decidirá a qué grupo de población se le inyecta. Hasta ahora, la mayor parte de los episodios tromboembólicos se han dado en mujeres de alrededor de 40 años. La EMA y la autoridad homóloga británica son instituciones fiables, por lo que no hay que dudar de esta decisión que es muy habitual en cualquier tipo de medicamento; sólo basta con leer las contraindicaciones de muchos de éstos en los prospectos farmacológicos. Sin embargo, es posible que ahora se produzca un rechazo de una parte de la población al remedio de AstraZeneca y aumente la presión, en general, para ser vacunado con otra de las tres marcas autorizadas hasta el momento por la Unión Europea. Los gobiernos deben estar preparados para que esto ocurra, por lo que es necesario acompañar la vacunación de una importante campaña informativa. La mejor evidencia de la fiabilidad de la EMA es la transparencia con la que ha informado, hasta el momento, de los problemas que se han encontrado con AstraZeneca, que no sólo han sido sanitarios, sino también comerciales. Entendemos que la Unión Europea debe conseguir mayores volúmenes de otras compañías farmacológicas para que, a medio plazo, sea posible la elección del tipo de vacuna que nos vamos a poner. Ahora es un momento de emergencia, no hay capacidad para ello, es más importante conseguir una inmunidad de grupo, pero el objetivo final debe ser ése.