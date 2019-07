Sanidad pública: es posible la mejora

El plan de choque puesto en marcha por el nuevo Gobierno de Andalucía para la reducción de las listas de espera quirúrgicas ya está arrojando sus primeros resultados. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, no podía ocultar ayer su satisfacción al anunciar que ya se había logrado una reducción de casi el 4% (6.178 pacientes) desde diciembre de 2018 hasta el pasado mes de junio. En concreto, desde marzo se realizan 110 operaciones más al día que durante la época de Susana Díaz, lo cual, evidentemente, es una buena noticia y nos redime de un cierto fatalismo sobre la imposibilidad de mejorar algunos de los servicios esenciales del Estado del bienestar.

Ya desde un principio, el Gobierno compuesto por PP y Cs dejó claro que no iba a desatender el flanco social durante esta legislatura, algo que se corroboró con los Presupuestos de 2019, cuyo debate para su definitiva aprobación empieza precisamente hoy. Y la mejor manera de hacer política social no es copando titulares en los periódicos ni elaborando leyes de difícil o imposible cumplimiento, sino mejorando gradualmente unos servicios que son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos. El actual Gobierno ha destinado 25 millones de euros a este plan de choque contra las listas de espera, pero también ha realizado mejoras organizativas cuyos resultados no han tardado en evidenciarse. El Gobierno de Juanma Moreno es consciente de que los continuos errores en la gestión de la sanidad pública se convirtieron en una de las piedras en el zapato de los últimos gobiernos socialistas de la Junta, que tuvo que soportar el desgaste de ver las calles tomadas por mareas de batas blancas que se quejaban de la mala situación en la que se encontraba el sector sanitario. Pocas cuestiones valoran tanto los ciudadanos como la sanidad pública, que es considerada por casi todos como una de las grandes conquistas de nuestra sociedad.

En la actualidad, las listas de espera quirúrgicas en la comunidad andaluza registran 151.837 pacientes pendientes de intervención frente a los 158.015 del mes de diciembre, con una demora media de 162 días frente a los 208 que había antes. Ésos son datos objetivos que nos indican que el nuevo Gobierno de PP y Cs ya ha abandonado la inicial y perniciosa actitud de quejarse de la herencia recibida para comenzar a mejorar las cosas, que es para lo que los ciudadanos andaluces lo eligieron.