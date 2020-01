Señales de alarma en la aeronáutica andaluza

El mantenimiento del empleo en las plantas andaluzas de Airbus no está garantizado, según ha reconocido la propia compañía aeronáutica por boca de su presidente en España, Alberto Rodríguez, que es también el máximo responsable de área de aviones militares de este gigante europeo. Esta admisión de que parte del empleo de Airbus está en riesgo es consecuencia del deficiente volumen de ventas de aeronaves militares que llevó a mediados de diciembre pasado a que el CEO de Airbus Defense and Space, Dirk Hoke, señalase que era necesario iniciar una negociación con los representantes sindicales para abordar una reducción de costes. El sector aeronáutico en su conjunto representa en Andalucía cerca de 16.000 empleos y facturó más de 2.500 millones en el último ejercicio completo del que se disponen datos, 2018. Se trata, además, de un empleo altamente cualificado y que fabrica productos que son mayoritariamente exportados. Estamos, por tanto, ante un sector sensible y esencial sobre el que se asienta el nuevo modelo productivo de Andalucía. Estos datos económicos y de creación de puestos de trabajo han perdido pujanza en los últimos años, lo que debe ser visto como una preocupación de primer orden para la comunidad autónoma. La especialización del sector aeronáutico andaluz en aeronaves militares -el gigante A400M o el C295 se ensamblan en Sevilla- está pasando factura a esta actividad, dado que el negocio de defensa ha perdido impulso frente a unas perspectivas importantes de crecimiento en aviación civil. Por ello, lo primero que debería abordarse es avanzar en una mayor diversificación del producto que se fabrica en Andalucía por Airbus y su potente sector auxiliar. Ayer mismo, la patronal Fedeme apuntó esa necesidad, reclamando más carga de trabajo de programas de aviones civiles para las plantas andaluzas de Airbus. Estos signos de debilitamiento de la industria andaluza aeronáutica merecen mayor atención. Se trata de un sector estratégico para Andalucía, como hemos explicado, y por ello las administraciones han de implicarse en que se hallen soluciones para evitar pérdida de empleo o de empuje del sector. Sin caer en el intervencionismo, países como Francia y Alemania son ejemplos de una atención y mimo constante a este sector. La Junta de Andalucía, que ha encargado un Plan Estratégico del sector aeronáutico regional, que está elaborando la EOI con apoyo de la Fundación Hélice, tiene que enarbolar esa reacción por parte de los poderes públicos para evitar una crisis en la aeronáutica andaluza de evidentes consecuencias negativas.