Turismo: primar la calidad sobre la cantidad

La práctica totalidad de las ciudades turísticas de Andalucía se han felicitado por los buenos datos de visitas turísticas que se han registrado durante el pasado puente de la Constitución y la Inmaculada, que han rozado las cifras de 2019; es decir, de antes de la pandemia del coronavirus. El turismo, es ocioso insistir en ello, es una de las principales industrias de nuestra comunidad, un gran motor económico y de empleo que hay que mimar, potenciar y, sobre todo, mejorar. Porque muchas veces se echa en falta por parte de las administraciones y el sector de iniciativas que sirvan para dar el gran salto que permita reducir el número de visitas y aumentar los beneficios que éstas dejan en Andalucía. Es decir, primar la calidad sobre la cantidad. Estos días hemos visto las calles de las localidades de la comunidad atestadas de visitantes. Sin entrar en consideraciones sobre la pandemia, se puede decir que la oferta diseñada por las administraciones se ha basado principalmente en la decoración navideña, algo en lo que apenas nos podemos diferenciar de otras ciudades europeas y que fomenta un tipo de visitante no necesariamente de alto nivel adquisitivo que, no olvidemos, es el que interesa. Además, claro está, el sector turístico se ha beneficiado de otros atractivos (patrimoniales, antropológicos, climáticos, gastronómicos...) que existen por sí solos y requieren de muy pocas iniciativas. No se trata de fomentar una ciudad inasequible para el turista medio, pero sí de crear ofertas exclusivas que vayan más allá de lo previsible y que atraigan a un tipo de viajero mucho más rentable. Aparte, habrá que recordar de nuevo la excesiva y perjudicial tendencia al monocultivo turístico que se observa en los últimos tiempos.