Viajar a Sevilla en tren, una odisea sin final

Siete horas de ida y siete horas de vuelta. Cuatro transbordos del tren al autobús y viceversa para ir de Almería hasta Sevilla. Este es el triste, lamentable e hiriente resumen de las comunicaciones ferroviarias que nos unen con Sevilla. El tren del miedo asusta a cualquiera, tanto que en el viaje que la Mesa del Ferrocarril hacía unos días hasta la ciudad hispalense para reivindicar mejoras y la urgente necesidad de acabar con un viaje del siglo XIX, el convoy tan sólo iba ocupado por un pasajero real y los miembros de este colectivo, que con una fe a prueba de Alcoyano, lograba alcanzar el objetivo, reunirse con la presidenta del Parlamento de Andalucía y, sin solución de continuidad volver a subir al tren para regresar hasta Almería. Total, catorce horas en el infierno, interminables, molestas y capaces de acabar con la serenidad y la paciencia de aquellos que subían y bajaban del tren al autobús hasta en cuatro ocasiones. La sensación que queda tras la ruta realizada por la Mesa, único ente que todavía es algo crítico con aquellos que nos gobiernan, es que Ministerio de Fomento está haciendo todo lo posible por cerrar de forma definitiva esta línea. Y la mejor manera para justificarlo es el elevado coste que cada día tiene el viaje para la compañía que presta el servicio y el escaso rendimiento pecuniario que se logra por cada uno de los que, arriesgados, deciden hacer el recorrido. Con ser esto triste, lo es más la actitud de aquellos que nos gobiernan. Durante la etapa del PP al frente del ejecutivo, los socialistas colgaron hasta una pancarta en la que contaban los días que llevaban paradas las obras del AVE con Murcia. En esta ocasión ni estaban ni se les esperó. Parece como si de pronto la tierra se hubiera tragado la reivindicación o por arte de magia, sin avanzar un solo metro, el recorrido fuera ahora liviano. No se quedan atrás aquellos, Partido Popular, que durante su gobierno jamás cogieron el mástil de la reivindicación y ahora, a las primeras de cambio, se suben al carro de la protesta, con la intención del pescar en río revuelto. Sea como fuere, la realidad es incuestionable. Almería, una de las provincias que mayor aporta al PIB (Producto Interior Bruto) de Andalucía y del país no puede permitirse, ni un minuto más, unas comunicaciones nefastas y olvidadas desde su creación. Entendemos que pueda haber otras necesidades más importantes que las nuestras. No lo dudamos. Pero pensamos que en el reparto del pastel presupuestario esta tierra debe recoger un trozo generoso y cerrar, de una vez para siempre, el olvido secular en el que estamos sumidos.