Ciudadanos celebró la semana pasada unas elecciones primarias en las que la candidatura impulsada por Inés Arrimadas, aunque ella no figuraba al frente de la lista, se impuso a la del portavoz parlamentario Edmundo Bal. Con ello el partido que ahora presume de la etiqueta de liberal intenta taponar la dura crisis interna que ha vivido en los últimos años y que lo ha llevado a la irrelevancia política más absoluta. Pero la reconstrucción se antoja un empeño muy difícil por no decir imposible. Las encuestas lo dan por desaparecido y nada parece haber cambiado desde los desastrosos resultados que obtuvo en las elecciones andaluzas del pasado junio. En esta región pasó de tener una presencia relevante en el Gobierno, la mayor cuota de poder de la que ha dispuesto en España, a la nada. Ciudadanos es hoy un proyecto político fracasado, después de haber ganado unas elecciones cruciales en Cataluña en diciembre de 2017 y de haber podido determinar el Gobierno de España en las generales de abril de 2019. Ambas fueron oportunidades que les dio el electorado para centrar la vida política y que el partido, entonces en manos de Albert Rivera, desaprovechó en una mezcla suicida de prepotencia infantil y torpeza política. Desde entonces Ciudadanos es un alma en pena que protagoniza una agonía a cámara lenta. Inés Arrimadas, sucesora de Rivera, ni ha podido ni ha sabido poner coto a una situación que aboca al partido a su desaparición y que puede dejar los últimos restos del naufragio en manos del Partido Popular. El fracaso de Ciudadanos y el populismo radical de Vox y de Podemos vuelve a conducir a España a una situación de bipartidismo efectivo. La existencia de un partido bisagra que ayudara a centrarse a las dos grandes fuerzas nacionales ayudaría a reducir la crispación en la política española. Pero, a no ser que ocurra un milagro, ya no será Ciudadanos quien asuma ese papel.