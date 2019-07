No bajar la guardia contra el narcotráfico

La reciente detención de un capitán de la Guardia Civil en Algeciras por colaborar presuntamente con el narcotráfico no es una cuestión baladí. El arrestado, de hecho, era el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en esta ciudad del Campo de Gibraltar y, por lo tanto, tenía conocimiento y era una persona clave en todas las diligencias que tanto jueces como fiscales hacían sobre los asuntos relacionados con el tráfico ilegal de estupefacientes. En principio se le imputan delitos muy graves para un oficial de la Guardia Civil, tales como revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

Las detenciones de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado por colaborar con el narco no son ninguna novedad, ni aquí en España ni en ningún lugar del mundo. El narco, al ser una actividad delictiva muy lucrativa -a costa de llevar la muerte, la ruina o la desgracia a millones de personas-, tiene una gran capacidad de comprar voluntades allí donde le interesa. Sin embargo, no deja de sorprender lo alto que habían llegado esta vez en el escalafón de los responsables de luchar contra sus fechorías. De todas formas, hay que dar un mensaje de optimismo, ya que la actuación de los cuerpos policiales es cada vez más eficiente en su lucha contra el narcotráfico y esta detención, al fin y al cabo, no deja de ser una demostración de este buen hacer. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está demostrando que hace un seguimiento minucioso y conoce bien el problema. Por tanto, sólo queda animar a que no se baje la guardia en la lucha contra el narco. España y Andalucía no se pueden permitir tener en su geografía una zona dominada por mafias criminales, como tristemente ya ha ocurrido en otros países.