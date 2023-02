Andalucía fue en el mes de enero la comunidad que lideró la subida del paro en España. Según los datos que hizo públicos el jueves el Ministerio de Trabajo, la región rozó los 750.000 desempleados registrados, con 21.048 inscritos más que el mes anterior y 30.014 afiliados menos a la Seguridad Social; es decir, con un balance de destrucción de puestos de trabajo superior al de otras zonas del país. Son cifras que no sorprenden a las personas acostumbradas a manejar estas estadísticas. Enero es un mes en el que tradicionalmente Andalucía muestra sus debilidades: terminan los contratos temporales relacionados con las fiestas navideñas y las faenas agrícolas demandantes de mano de obra están paralizadas. Pero más allá del análisis coyuntural de un mes concreto, sometido a los vaivenes de un mercado laboral condicionado por la temporalidad, los datos de empleo demuestran que Andalucía sigue teniendo los mismos problemas estructurales que la lastran desde hace décadas. Y que siguen siendo los mismos que hace cuatro años, que hace ocho y que hace doce. Los desajustes y la falta de convergencia con los indicadores nacionales bienestar no se han modificado ni es previsible que lo hagan ni en el corto ni en el medio plazo. Andalucía sigue liderando el paro nacional y sus niveles de renta per cápita son los más bajos de España. Esa es la dura realidad a la que los andaluces se enfrentan cada día y que se compadece poco con el discurso triunfalista que se da desde la política oficial. El mensaje de una Andalucía imparable que está a la cabeza en la generación de empleo y riqueza es, desgraciadamente, más un eslogan político que la constatación de un cambio económico y social. Esto no quiere decir que no haya acciones desde la Junta de Andalucía, ahora y durante las últimas décadas, tendentes a mejorar las cosas. Pero los hechos y las cifras son los que son y eso no se cambia con eslóganes políticos.