Algo ha fallado gravemente

Conforme pasan las horas, los ciudadanos somos cada vez más conscientes de las dramáticas proporciones que ha vuelto ha tomar la pandemia de coronavirus, que amenaza de nuevo con colapsar nuestros sistemas hospitalarios. Sólo lo mucho que se ha avanzado en el conocimiento de la enfermedad Covid-19 y en sus posibles tratamientos, así como el inicio de la campaña de vacunación (aunque avanza con una lentitud desesperante), nos hace mirar al futuro con un mayor sosiego que con el que lo hicimos en la primavera del pasado año. A estas alturas, concluidas las fiestas navideñas, ya nadie tiene la menor duda de que algo ha fallado muy gravemente en la gestión de la pandemia. Y que la principal responsable de ese error no es otra que la Junta de Andalucía, administración que actualmente lleva el principal peso de la lucha contra el coronavirus. Básicamente, el Gobierno andaluz no ha sabido equilibrar dos cuestiones básicas en esta gestión: la salud de los ciudadanos y la buena marcha de la economía. Quizás, cegado ante las dimensiones de la preocupante crisis económica que ya estamos sufriendo y presionado por algunos sectores, el Ejecutivo autonómico optó por una batería de medidas demasiado suaves en comparación con las que se estaban tomando en algunos países de nuestro entorno, especialmente Alemania. El resultado es la llegada de una nueva oleada de coronavirus que ha hecho que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, se apresure ahora a pedir al Gobierno central que endurezca el confinamiento de los ciudadanos. Una cosa parece clara: la Junta no se puede ocultar tras el desconocimiento de lo que podía ocurrir porque era notorio y público que estábamos ante las puertas de una nueva oleada. En este sentido, el Gobierno andaluz ha fallado claramente en su principal objetivo en esta crisis sanitaria: salvaguardar la salud de los ciudadanos. ¿Se ocultó deliberadamente información o no se supo calibrar el verdadero alcance de esta tercera oleada? Cualquiera que sea la verdad, es sumamente grave y no deja en muy buen lugar al Ejecutivo de Juanma Moreno.