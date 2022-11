Un gran país fragmentado

Los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos han vuelto a dibujar un país sumido en una gran polarización, en el que los extremos no reconocen la legitimidad del contrincante. Más de un centenar de candidatos republicanos, afines al ex presidente Donald Trump, habían adelantado que se estaba preparando una manipulación de las elecciones, en consonancia con lo ocurrido hace dos años en las presidenciales. Este fenómeno de radicalización no es único de Estados Unidos, se ha visto en Brasil, en el Reino Unido y avanza en España, donde la brecha entre los dos grandes partidos imposibilita alcanzar acuerdos como el de la renovación del gobierno de los jueces. Ninguna democracia está a salvo de la ruptura cuando las partes no se reconocen entre sí. Estados Unidos es una de las grandes democracias del mundo, tiene una arquitectura constitucional concebida para que ningún dirigente derive en el ejercicio de un poder absoluto y, aun así, está asistiendo a sucesos tan graves como el asalto al Capitolio por parte de seguidores del ex presidente. El resultado electoral no ha sido tan bueno como los republicanos esperaban y frustra un regreso triunfal de Donald Trump. Aunque vuelva a presentarse a las primarias, es posible que haya otros candidatos republicanos que quieran disputarle el cartel para las elecciones presidenciales de dentro de dos años. Los demócratas han perdido la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que supone un obstáculo para la agenda legislativa del presidente Joe Biden. Pero esto es algo a lo que Estados Unidos está habituado, sólo algunos presidentes han gozado de la mayoría en las dos cámaras durante todo su mandato. Queda por resolver la inclinación final del Senado, cuyos resultados tardarán en conocerse por la especial legislación electoral del Estado de Georgia, y donde puede repetirse el lamentable espectáculo de las pasadas presidenciales.